Sean “Diddy” Combs face echipă cu Bryson Tiller pentru single-ul “Gotta Move On”.

comunicat de presa: Aceasta este prima melodie lansată de pe noul său album foarte așteptat sub amprenta LOVE RECORDS, în parteneriat cu Motown Records. Cântecul deschide calea pentru mai multă muzică, noul său album urmând să apară la sfârșitul acestui an.



Piesa netedă și seducătoare prezinta cea mai recentă evoluție a artistului cu groove-ul său de neclintit, versurile remarcabile și un refren incontestabil de la Bryson Tiller. Diddy a debutat inițial single-ul cu o performanță uluitoare la Billboard Music Awards 2022. Pe lângă faptul că a provocat zgomot la nivel global, videoclipul live a strâns deja peste 2 milioane de vizualizări pe YouTube în mod organic. El a fost, de asemenea, gazdă și producător executiv al ceremoniei de premiere live, la exact 25 de ani de când a câștigat primul său premiu Billboard pentru albumul său de debut „No Way Out”.



BET a anunțat că legendarul mogul și pionierul cultural va fi onorat cu prestigiosul Lifetime Achievement Award la „BET Awards” 2022. Râvnitul premiu onorează giganții din industrie care nu numai că au modelat în mod semnificativ cultura prin carierele lor extinse, dar care au fost și lideri, care inspiră constant generațiile prin stabilirea unui adevărat standard de excelență.



Diddy a inclus piesa și în conținutul personalizat pentru CIROC PASSION, noua sa aromă semnătură din portofoliul CÎROC, care oferă mai mult decât un gust distinct; este o îndrăzneală, o intensitate, o frecvență pe care trebuie să o experimentezi. Împreună, Combs și CÎROC au lansat acum peste 15 arome, devenind o industrie dominantă și lider cultural în categoria vodcăi.



Nu numai că Diddy este unul dintre cei mai vânduți artiști din istorie, dar este și unul dintre cei mai realizați producători de muzică din toate timpurile. LOVE RECORDS reprezintă revenirea triumfală a lui Combs la R&B ca producător executiv, curator și A&R al viitorului său album. Combs își va continua supravegherea asupra casei sale de succes Bad Boy Entertainment.



Pe lângă catalogul său cu piese de succes, Diddy a produs și modelat creativ sunetul pentru superstarurile Mary J. Blige, The Notorious B.I.G., Mariah Carey, Jennifer Lopez, Boyz II Men, Britney Spears, Kanye West și multe altele.



LOVE RECORDS va fi dedicat muzicii R&B și va lansa single-uri și proiecte de colaborare de la un colectiv de artiști, producători și compozitori de talie mondială.

Vizionare placuta