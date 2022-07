Top 3 zodii ce pot fi cei mai aprigi dusmani. Sa nu le superi niciodata pentru ca sunt in stare de orice pentru a se razbuna

Desi s-ar putea sa nu fie cel mai usor aspect al vietii noastre, trebuie totusi sa fim sinceri si sa spunem ca toata lumea are dusmani.

Daca vrei sa eviti confruntarea, ar fi bine sa stii ca exista 3 semne zodiacale cunoscute ca fiind cei mai aprigi dusmani. Pe ele nu vrei niciodata sa le superi pentru ca sunt in stare de orice pentru a se razbuna.

Care sunt aceste zodii? Iti spunem in cele ce urmeaza:

Taur

Simbolul care reprezinta zodia Taur este un taur furios. Asadar, daca erai de parere ca Taurul este un semn zodiacal calm si pasnic, mai gandeste-te pentru ca sunt multe lucruri interesante pe care nu le stii despre acesta.

Intr-adevar, Taurul este simpatic, linistit si cumsecade... insa asta cat timp nu il deranjezi. In momentul in care i-ai tradat increderea sau l-ai ranit, asteapta-te sa se schimbe complet si sa se transforme intr-un om total diferit. Poate ca iarta (destul de greu, ce-i drept), insa nu uita niciodata. Taurul este capabil sa poarte in suflet multa furie, sa depoziteze aceste sentimente negative pe care le arata mai tarziu printr-un comportament pasiv-agresiv.

Cum poate un Taur sa fie un dusman de temut? Refuza sa recunoasca faptul ca iti este inamic. Se poarta ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat in timp ce pregateste planul lui de razbunare pe care il va pune in aplicare fix cand iti va fi lumea mai draga.

Rac

Daca rivalizezi cu un Rac, pregateste-te pentru un vartej de emotii indreptate direct catre tine.

Initial iti va fi greu de inteles ce ti se intampla. Apoi, mai tarziu, cand crezi ca totul s-a terminat si ati lasat orice urma de probleme in spate, afli ca acesta a raspandit barfe urate despre tine, incercand sa adune cati mai multi oameni impotriva ta.

Racul tinde sa se concentreze pe cate o singura problema si ii dedica tot timpul din lume pentru a o rezolva cum crede el ca este mai bine. In momentul in care drama se incheie, el trece la o alta situatie a vietii sale. Asadar, daca Racul te-a ales ca dusman, asteapta-te ca intregul proces de conflict sa dureze fix cat simte el ca trebuie. Nimic nu se va incheia mai devreme, ci abia in momentul in care Racul este de parere ca a terminat definitiv cu tine.

Scorpion

Furia unui Scorpion este una de temut - la fel cum este si simbolul acestei zodii. Ti-e teama de intepaturile si veninul periculos al scorpionului. Insa nici acestea si nici durerea de dupa intepatura nu sunt atat de rele cum este asteptarea (stii ca se va intampla, insa nu stii cand).

Daca te afli intr-un conflict cu un Scorpion necrutator, ar fi bine sa iesi cat de repede poti din el pentru ca iti va face mai mult rau decat crezi.

Scorpionul nu este precum Taurul sau Racul, sa pretinda ca totul este bine. Acesta este un dusman pe fata care nu se ascunde si te trateaza ca atare. Planul lui de atac este atent calculat si rapid. Nu ai niciodata timp sa te aperi impotriva intepaturii Scorpionului pentru ca odata ce ti-ai dat seama ca esti dusmanul lui... ai fost deja intepat.

