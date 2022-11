Horoscop decembrie 2022. Pe ultima suta de metri alegem sa nu ne mai lasam impinsi de probleme, ci ne lasam condusi de visuri

Descoperă horoscopul lunii decembrie 2022 pentru fiecare zodie în parte.

Intram in cea de-a 12-a luna din 2022 si ne indreptam cu pasi repezi catre finalul anului. Timpul nu se opreste, din contra, parca se grabeste mai mult ca niciodata. Universul este, totusi, alaturi de noi si ne sfatuieste sa facem un pas in spate pentru a ne da seama ce conteaza cu adevarat in viata. Este momentul sa nu ne mai lasam impinsi de probleme, ci sa ne lasam condusi de visuri. Putem obtine tot ce ne propunem, important este sa nu ne mai lasam influentati de nimeni si sa incercam sa ne indreptam atentia asupra intuitiei noastre; sufletul ne va indruma catre directia potrivita.

Află ce ți-au pregătit astrele în cele ce urmează pentru prima luna a acestei ierni. Descoperă horoscopul lunii decembrie 2022 pentru fiecare zodie în parte:

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Berbec

Pasiunea si intensitatea cu care iti doresti sa iti traiesti viata sunt la cote maxime in aceasta luna, draga mea nascuta in zodia Berbec si te poti folosi de ele pentru a explora mai adanc anumite aspecte ale vietii tale: proiecte profesionale, idei personale, planuri pentru viitor si viata personala. Ai ocazia sa o iei pe un drum diferit in viata sentimentala.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Taur

In luna decembrie inveti una dintre cele mai importante lectii din viata: echilibrul este cheia pentru a trai frumos. Asa ca incearca sa te concentrezi si asupra aspectelor vietii pe care le-ai tot lasat de izbeliste. Pastreaza linistea si fericirea pe plan personal in timp ce evoluezi frumos pe cel profesional.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Gemeni

Luna decembrie poate fi o luna destul de productiva pentru tine in ceea ce priveste viata profesionala; reusesti sa privesti lucrurile dintr-o perspectiva complet noua si sa iti schimbi cateva idei si planuri astfel incat sa ai cele mai bune rezultate in proiectele tale. Pe plan sentimental, lucrurile evolueaza frumos intre tine si partenerul de cuplu.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Rac

Pentru tine urmatoarele saptamani sunt foarte interesante deoarece Universul aproape ca te obliga sa iti indrepti atentia asupra celei mai importante persoane din viata ta. Ghicesti despre cine este vorba? Da, tu esti aceea! Inveti sa petreci mai mult timp cu tine, sa te descoperi si sa iti dai seama ce te face cu adevarat fericita.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Leu

A venit momentul sa iti iei visurile la control; este posibil sa existe cateva visuri mai vechi care nu ti se mai potrivesc si care nici macar nu te-ar mai face fericita daca ti le-ai implini... iar tu inca lupti pentru ele. Ia o pauza si da-ti seama ce conteaza pentru tine.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Fecioara

Energii pozitive sunt trimise de catre Univers asupra zodiei tale, asa ca ar fi bine sa profiti de ele si sa le folosesti in cel mai bun mod posibil. Vrei sa faci schimbari in viata profesionala? Acesta este cel mai bun moment pentru ele. Vrei sa o iei de la capat pe plan sentimental? Acum ai ocazia. Nu mai astepta momentul potrivit, ia-ti inima in dinti si actioneaza!

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Balanta

In luna decembrie inveti sa nu mai pierzi timpul degeaba. Iti dai seama ca zilele zboara si ca nu le mai poti recupera niciodata, asa ca incepi sa fii mai atenta la tot ceea ce faci in toate domeniile vietii tale. Este momentul sa te concentrezi pe modul in care alegi sa iti traiesti prezentul.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Scorpion

Vor fi zile in care te vei simti blocata si imobilizata in viata pe care o traiesti; iti doresti sa evoluezi si muncesti din greu pentru ca acest lucru sa se intample, insa nu prea vezi niciun fel de imbunatatire. Incearca, insa, sa ai rabdare; Universul are planuri frumoase pentru tine, insa inainte de a ti le arata trebuie sa te invete si cateva lectii.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Sagetator

Universul tine cu tine, sa nu uiti niciodata asta. In luna decembrie se intampla cateva lucruri neasteptate pentru tine si este posibil sa nu iti doresti sa le accepti asa cum ar trebui. Incearca sa nu lupti impotriva destinului pentru ca aceste schimbari sunt necesare. Esti acolo unde trebuie sa fii.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Capricorn

Iesi din zona de confort si ai posibilitatea sa cresti si sa incerci lucruri noi. Decembrie este o luna destul de interesanta pentru tine deoarece te ajuta sa iti dai seama daca esti acolo unde trebuie sa fii, daca trebuie sa faci schimbari pe plan personal si, si mai important, daca ai nevoie sa iti construiesti visuri noi.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Varsator

A venit momentul sa crezi mai mult in tine. Esti pe cale sa iti implinesti cateva dintre cele mai frumoase visuri, trebuie totusi sa inveti arta rabdarii si, cel mai important, sa nu te sperii de obstacolele care iti apar in cale. Esti mai puternica decat aceste piedici.

Horoscop DECEMBRIE 2022. Zodia Pesti

Luna decembrie vine cu multe schimbari interesante pentru tine; esti pregatita sa iesi din zona de confort si sa iti indrepti atentia asupra lucrurilor care chiar conteaza pentru tine. Nu te mai lasa influentata din oamenii tai, asculta-ti sufletul si permite-i intuitiei sa te ghideze si vei fi pe drumul cel bun.

foto main Warm_Tail, Shutterstock

