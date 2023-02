Lana Del Rey a lansat single-ul “A&W”. Este a doua piesă extrasă de pe viitorul ei album de studio, “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”. Piesa a fost co-scrisă și co-produsă de Jack Antonoff și este acum lansată prin Interscope Records.

comunicat de presa: „A&W” este o piesă de 7 minute care se împarte în două secțiuni, Lana povestind o anecdotă care începe în copilăria nevinovată și urcă până la vârsta adultă, unde devine dependentă de sex (titlul piesei este o abreviere pentru „American Whore”). .” Single-ul marchează al doilea ei single de pe cel de-al nouălea album de studio.

Piesa ia o întorsătură la marcajul celor patru minute, chitaraacustică fiind schimbată, în timp ce artista cântă despre un bărbat misterios pe nume Jimmy, al cărui mod de a trăi nu poate să nu fie interesant, deși comportamentul său este potențial distructiv.

Într-o nouă conversație cu Billie Eilish pentru revista Interview, Del Rey a oferit câteva detalii suplimentare despre album, menționând că a fost terminat de aproximativ un an și că titlul era și mai lung, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Pearl Watch Me on Ring a Bell Psycho Lifeguard.” Del Rey a mai spus că a scris melodia „Margaret” pentru Jack Antonoff despre logodnica sa, actrița Margaret Qualley și a comparat modul în care a abordat albumul cu clasicul ei din 2019, Norman Fucking Rockwell!

„Este amuzant, acest album a fost total fără efort”, a spus Del Rey. „Când l-am făcut pe Norman Fucking Rockwell! a fost vorba despre construirea lumii, în timp ce acesta a fost o vibrație directă.”

Cel de-al nouălea album de studio al Lanei Del Rey, “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, va fi lansat pe 24 martie și este disponibil pentru precomanda acum, cu CD, casete și diverse formate exclusive de vinil disponibile la comercianții selectați și www.lanadelrey.com.

Vizionare placuta