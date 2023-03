Pyroblast o prezintă pe 'Theodora' în cel mai nou single al trupei

Dacă ai fredonat măcar o dată „O noaptE în Anglia”, „la fEreastra ta”, „albă cA zăpada" sau „Pinky Swear”, atunci cu siguranță trebuie să o cunoști și pe „Theodora”, fata care îi pune pe „jar” pe băieții de la Pyroblast în cel mai nou clip al trupei.

comunicat de presa: Compusă de către Cristian Robe alături de Mihai Ghiocel, Bogdan Alexandru Tăbârca, Petru Daniel Aldea și Vladimir Coman Popescu, piesa o are în prim plan pe„Theodora”, „the badass girl” pe care băieții o descriu în fiecare vers și acord cântat. „Theodora” este prima piesă de pe următorul album al trupei Pyroblast, album în care se vor regăsi și alte povești despre alte fete ce au făcut parte din viețile băieților.

„Am vrut să scriu o piesă despre o fată mai înaltă ca mine, așa că asta am făcut. Am ieșit mai întâi la date cu ea și mi s-a părut atât de puternic sentimentul încât am vrut să scriu o piesă despre asta. E cu dedicație pentru toate fetele care se simt înalte…și pentru Theodora", povestește Cristian, solistul trupei.





Cristian Robe, Mihai Ghiocel, Bogdan Tăbârcă și Petru Aldea sunt cei patru tineri artiști care împreună formează trupa Pyroblast. Iubesc muzica pop-rock, sunt fani Machine Gun Kelly, Mod Sun și BMTH, compun și pregătesc deja foarte multe surprize. Pyroblast a lansat piese precum „invită-Mă la dans”, „Get You Low”,„O noaptE în Anglia”, „la fEreastra ta”, „albă cA zăpada", dar și „Pinky Swear”, single ce face parte dintr-un garage live session specific stilului lor, totul într-un cadru atiptic.

