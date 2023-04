Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 17-23 aprilie

Horoscop săptămânal 17-23 aprilie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată de primăvară.

Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această săptămână de primăvară:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Știu că totul se va întâmpla în momentul în care trebuie să se întâmple. Pe măsură ce merg mai departe îmi creez propriul Univers.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Îmi deschid inima și permit stresului să îmi părăsească sufletul. Este momentul să las trecutul în spate. Este momentul să merg mai departe cu viața mea.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt un magnet pentru bine și iubire și le voi atrage din ce în ce mai ușor. Sunt un magnet pentru lucruri frumoase. Sunt un magnet pentru bucurie și fericire.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Astăzi, mâine și în fiecare zi de acum înainte dăruiesc iubirea, pasiunea, talentul și bucuria ca un dar pentru lume. Ofer tot ce este mai frumos.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Acum este timpul meu să reușesc. Acum este timpul meu să cred în mine. Acum este timpul meu să las în spate trecutul și să merg mai departe cu viața mea.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în intuiția mea. Am încredere în înțelepciunea mea. Am încredere că totul va fi bine. Iau deciziile pe care le consider potrivite pentru mine și aleg să îmi continui drumul.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Nimeni în afară de mine însămi nu mă poate elibera de trecut. Fericirea nu este o destinație, este o metodă de viață. Astăzi aleg să văd fericire la fiecare pas pe care îl fac.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Totul lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt în siguranță pentru că Universul are grijă de mine.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Chiar dacă nu pot controla tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, pot controla atitudinea cu privire la ceea ce se întâmplă. Sunt stăpână pe emoțiile și stările mele și am încredere că totul va fi bine.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Valorez atât cât mă apreciez. Promit să mă iubesc pentru ceea ce sunt, să îmi accept defectele, să fiu eu însămi într-o lume plină de măști.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Fac pace cu trecutul. Este momentul pentru un nou început. Este momentul să îmi învăț lecțiile și să merg mai departe cu viața mea.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt demnă de toate lucrurile minunate pe care viața vrea să mi le ofere și merit să trăiesc în pace, în liniște, în iubire, în armonie.

foto main: Alena Ozerova, Shutterstock

