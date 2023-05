Lana Del Rey a lansat videoclipul piesei „Candy Necklace”, al patrulea single extras de pe cel de-al nouălea album de studio, aclamat de critici, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd.

comunicat de presa: Videoclipul, regizat de Rich Lee, a fost filmat în Los Angeles și este o producție epică, care are o durată de peste 10 minute. Videoclipul o vede pe Lana preluând rolul mai multor starlete de la Hollywood, de-a lungul istoriei, precum Marilyn Monroe, Elizabeth Short alias The Black Dahlia, oferind o privire asupra glamour-ului clasic de la Hollywood.



Noul videoclip urmărește lansările recente ale primelor ei trei single-uri, „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”, „A&W” și The Grants.



Cel de-al nouălea album de studio al Lanei Del Rey, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, este disponibil in formate ca CD, casete și diverse formate exclusive de vinil disponibile la comercianții selectați și pe www.lanadelrey.com.

Lana se pregătește să fie prezenta pe scena festivalurilor Lollapalooza din Chicago și Outside Lands din San Francisco, precum și Festivalul de muzică All Things Go din Columbia, Maryland.

În Marea Britanie, Lana a fost, de asemenea, anunțată drept cap de afiș pentru cea de-a 10-a aniversare a festivalului londonez American Express prezinta BST Hyde Park.

Vizionare placuta