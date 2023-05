OneRepublic a lansat single-ul “Runaway”, prima piesă nouă pe care trupa a lansat-o de la hit-ul lor uriaș, „I Ain’t Worried”, care a fost prezentat în filmul, Top Gun: Maverick.

comunicat de presa: În tandem cu lansarea single-ului, OneRepublic a debutat videoclipul oficial al piesei. Regizat de Tomás Whitmore, videoclipul a fost filmat în timpul turneului lor recent din Asia .

Videoclipul începe cu trupa urcându-se într-un avion către Asia, folosind căștile Bose QuietComfort Earbuds II - lăsând lumea să dispară în timp ce încep să se îmbarce în aventura vieții. La sosirea în Asia, videoclipul oferă un val de clipuri rapide - sincopate perfect cu energia ritmică a melodiei.





Tot în această săptămână, Ryan Tedder și-a lansat pagina Spotify Songwriter, oferind fanilor o nouă perspectivă asupra muncii pe care a făcut-o cu alți artiști importanți. Pagina prezintă melodii pe care le-a scris, precum „Halo” de Beyonce, „I Know Places” de Taylor Swift, „Sucker” de Jonas Brothers, „Rumour Has It” de Adele, „Bleeding Love” de Leona Lewis, „Angels Like You” de Miley Cyrus și multe altele.

