Femeile din zodiac care știu ce vor și nu le este teamă să ceară

Ești curioasă să afli dacă faci parte din acest top?

Ele sunt femeile care știu ce vor într-o relație de iubire... și nu le va fi niciodată teamă să ceară. Nu se vor mulțumi cu o relație în care partenerul nu este implicat 100%, nu este pregătit pentru o relație serioasă, joacă jocuri sau nu este dispus să facă compromisuri. Ele vor ca nevoile și așteptările lor să fie îndeplinite fără să fie nevoite să spună de mai multe ori ce le trebuie.

Iată care sunt femeile din zodiac care nu se simt vinovate că cer ceea ce vor... pentru că știu că merită:

Femeia Berbec

Femeia născută în zodia Berbec este sinceră cu privire la ceea ce își dorește - și nu doar pe plan sentimental, ci în toate aspectele vieții. Ea nu se ascunde după deget, nu așteaptă ca cineva să îi citească mintea și să împărtășească cu lumea întreagă de ce are ea nevoie. Din contră, de fiecare dată când va avea ocazia îți va spune adevărul gol goluț. Și adevărul este că ea merită tot ce este mai bun. Merită să fie răsfățată. Merită să fie iubită. Merită să se simtă dorită.

Dacă nu ești dispus să îi oferi totul, atunci va pleca pentru că este conștientă de faptul că oamenii nu se schimbă și nu vrea să renunțe la cine este pentru altcineva. Mai mult, ea preferă să fie singură decât să rămână lângă cineva care nu este dispus să depună efort în relație.

Femeia Berbec va cere tot ce are nevoie și nu se va simți vinovată pentru acest lucru. Nu va simți că este egoistă și va face exact ce ar trebui să facă... pentru că ea are aceleași așteptări de la bărbatul cu care este: să comunice cu ea și să îi spună de ce are nevoie.

Femeia Leu

Femeia Leu nu își va cere niciodată scuze pentru că are standardele mult prea înalte (din punctul unora de vedere). Ea nu se va lăsa manipulată și nici nu se va răzgândi cu privire la tot ce își dorește de la o relație de cuplu. Mai mult, ea știe ce merită și nu se grăbește nicăieri atunci când își caută un partener la fel ca ea - cu viața pusă la punct, sincer și dornic să ceară ce are nevoie de la persoană cu care este. Acesta este chiar și motivul pentru care poate dura atât de mult să se căsătorească - ea nu caută o anumită persoană.

Ea nu caută sufletul pereche. Ea nu caută omul perfect. Ce caută, în schimb, este acel bărbat suficient de matur încât să știe cum funcționează relațiile, care să se implice trup și suflet, să fie dispus să facă compromisuri, să asculte de ce are ea nevoie și, la rândul sau, să spună ce vrea de la ea.

Femeia Balanță

Femeia Balanță nu se va simți niciodată vinovată că cere prea mult de la o relație pentru că ea tinde spre dezvoltare personală, spre evoluție și creștere - atât singură, cât și alături de partenerul de cuplu (în timp ce pe acesta îl susține și îl ajută să își împlinească visurile și să își atingă potențialul).

Pe plan sentimental ea nu va fi niciodată mulțumită cu un bărbat care se mulțumește cu puțin, care trăiește mereu în rutină și căruia îi este frică să iasă din zona de confort, să experimenteze și să își asume riscuri. Ea vrea să îl vadă că încearcă să devină o versiune mai bună a lui. Mai mult, își dorește să îi pese cu adevărat de relația în care se află și să îi arate asta prin acțiunile pe care le face (nu doar prin cuvinte - pentru că aceste cuvinte sunt ușor de rostit, însă acțiunile necesită muncă ).

Femeia Balanță este generoasă și știe să ierte... însă nu trebuie să o calci de prea multe ori pe coadă. Nu va rămâne alături de tine dacă nu ai un plan clar cu privire la viitor și dacă nu îi arăți că ești un luptător.

