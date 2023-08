Mae Stephens si Meghan Trainor lanseaza single-ul 'Mr Right'

După ce a luminat lumea cu single-ul ei de debut, „If We Ever Broke Up” – cel mai mare single de debut la nivel global, până în acest an – Mae Stephens se întoarce cu un single la fel de catchy, un imn intitulat „Mr Right”.

comunicat de presa: „My Right" servește o felie de disco cool și strălucitor, fără efort - un pop creat pentru nopțile de vara. In acelasi timp, in piesa artistele scot bărbații nesatisfăcători și nepotriviți din viețile lor, în timp ce își continuă căutarea pentru a-l găsi pe cel potrivit. Noul single o găsește pe Mae unindu-și forțele cu unul dintre idolii ei din copilărie, Meghan Trainor. „Sunt foarte onorata că Mae mi-a cerut să fac parte din această melodie!! Am fost un mare fan al ei pe rețelele sociale și am fost atât de încântată când echipa ei m-a contactat. Sunt convinsa că ea este micuța mea sora și sunt atât de încântată că acum putem avea o melodie împreună. Mae este o tânără talentată, iar eu abia aștept ca din ce în ce mai mulți oameni să o descopere și să-i audă melodiile incredibile și aptitudinile vocale. Este cea mai dulce și mai talentată fată și merită tot succesul din lume! ❤", a spus Meghan.

„Meghan este un artist pe care l-am idolatrizat de ani de zile! Ea este artista la care aspir să devin, așa că lucrul cu ea a fost un vis devenit realitate! Ea este artista ideală, cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o vreodată și cea mai minunată MAMA! Atât pentru copiii ei, cât și ca model de urmat, mamă muzicală pentru mine :) Multumesc Meghan!!! 💕🥰", a declarat Mae. De când a dezvăluit un fragment din single-ul ei de debut, „If We Ever Broke Up", pe TikTok, la începutul acestui an, Mae Stephens a devenit un star in mediul online. Single-ul a acumulat peste 350 de milioane de ascultari în întreaga lume, cu peste 132 de milioane pe Spotify și 3,3 milioane pe YouTube. Mae are acum peste 10 milioane de ascultători lunar pe Spotify și piesa este certificată cu argint în Marea Britanie și urmează să fie certificată cu aur în SUA foarte curând.

Acum, în Mae Stephens, generația Z și-a găsit un nou campion - o artistă gata să-și folosească vocea pentru a ajuta anumite cauze.

