DJ Khaled face echipă cu Lil Baby, Future și Lil Uzi Vert pentru 'SUPPOSED TO BE LOVED'

Revenit cu genul de anunț de succes pe care numai el îl poate oferi, DJ Khaled urmează să lanseze cel de-al 14-lea material și cel mai așteptat eveniment hip-hop din 2023, TIL NEXT TIME, prima ofertă din noul său parteneriat We The Best Music/Def Jam Recordings.

comunicat de presa: Khaled a dat personal știrea prin împărtășirea unui trailer puternic în care au jucat fiii săi Asahd și Aalam Tuck Khaled, precum și regina sa, Nicole Tuck Khaled. Clipul se deschide cu Khaled pe terenul de golf unde își începe ziua.

El face o fotografie aparent imposibilă, în timp ce videoclipul intercalează momente din viața lui la plajă, pe un iaht, pe un cal, pe terenul de baschet, pe un teren de fotbal, înapoi pe terenul de golf și în studio. Khaled atacă aruncând mingi de golf prin galaxie, simbolizând cât de extraplanetar este întinderea sa, urmat de fiii săi Asahd și Aalam care scandează „Hai să mergem la golf!”

Amprenta culturală a lui Khaled continuă să se amplifice. Săptămâna trecută a deschis personal magazinul We The Best x SNIPES de pe Collins Avenue din Miami, solidificând un parteneriat unic ca nimeni altul. Această destinație inovatoare de vânzare cu amănuntul a condus Miami în fruntea culturii sneaker-urilor și streetwear, întruchipând în același timp angajamentul SNIPES față de comunitățile pe care le deservesc.

Magazinul We The Best x SNIPES oferă o experiență de cumpărături de neegalat, combinând esența culturii pline de adidași și streetwear din Florida de Sud cu cele mai noi articole de îmbrăcăminte SNIPES și marfa exclusivă We The Best.

Într-un val amețitor de activitate de mare profil, Khaled a găzduit recent, de asemenea, evenimentul inaugural 2023 WE THE BEST FOUNDATION X JORDAN BRAND GOLF CLASSIC la MIAMI BEACH GOLF CLUB din Miami.

Evenimentul caritabil plin de vedete i-a inclus Sean „Diddy” Combs, care a donat 150.000 de dolari de la Fundația Sean Combs, precum și Serena Williams, Odell Beckham Jr, Quavo, Swizz Beatz, Timbaland, Fat Joe, Ja Rule, Bubba Watson, Bubba Wallace, Cedric the Entertainer, Jalen Rose, The Dream, Mina Harigae, Shannon Sharpe, Cris Carter, Terrell Owens, Pat Perez, Marcus Jordan, Jeffrey Jordan, Hassan Whiteside și alții.

Khaled și partenerul de eveniment Snipes au prezentat un cec în valoare de 20.000 USD ca donație către FORE Life, o organizație non-profit care folosește jocul de golf și abilitățile sale de construire a caracterului pentru a-i ajuta pe tinerii vulnerabili să supraviețuiască și să reușească, precum și un cec de 10.000 USD către Circle of Brotherhood, o organizație din Miami formată în principal bărbați de culoare din toate categoriile sociale, dedicată serviciului comunitar, dezvoltării economice, prevenirii criminalității, soluționării conflictelor și medierii, serviciilor educaționale și mentorat pentru tineri.

Vizionare placuta