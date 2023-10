Vanotek lansează single-ul 'Shoot Your Shot' în colaborare cu Nahima

Vanotek aduce energie acestor zile de toamnă cu noul single care se numește ”Shoot Your Shot” în colaborare cu Nahima, compozitoare și artistă din Statele Unite ale Americii.

comunicat de presa: Piesa, uptempo cu un mesaj îndrăzneț, a fost compusă și produsă de Vanotek, versuri Nahima, mix și master Sergiu Musteață și lansată cu videoclip editat de SAN.

”Shoot Your Shot” este una dintre piesele pe care le-am lucrat anul acesta în cadrul sesiunilor pe care le-am avut în Los Angeles, alături de producători și compozitori din toată lumea. Enjoy!”, a spus Vanotek.

Tot anul acesta, Vanotek a mai lansat piesele ”Down South” în colaborare cu Alessiah, ”Where The Wild Things Are” cu Oda Loves You, ”Pullin’ Me” cu Brook Baili și ”infinito” cu Layzee Ella.

Vanotek și-a început cariera în urmă cu 20 de ani și are o discografie impresionantă care include hituri precum „My Heart is Gone”, ”I’m Coming Home”, „Tell Me Who”, „Cherry Lips”, „Dirty Diamonds”, „Back to Me”, „Bring Us Back”, colaborări cu nume deja consacrate din industria muzicală din România, dar și cu artiști internaționali.

Munca lui Vanotek a fost foarte apreciată, astfel că piese precum „My Heart is Gone” au fost nominalizate la „The Best Romanian Act” la MTV Europe Music Awards, „Tell Me Who” a ajuns pe locul 71 în topul Shazam Worldwide și pe locul 1 în Shazam Rusia și a fost licențiat de Ultra Music, una dintre cele mai cunoscute case de discuri din SUA. El este și câștigătorul discului de platină pentru single-ul „Tell Me Who” în Rusia și țările CSI.

Talentul și rezultatele sale au atras atenția duo-ului de producție Stargate, câștigători ai premiilor Grammy, 10x Billboard #1, Compozitorii Anului ASCA. Printre artiștii cu care aceștia au colaborat se numără Katy Perry, Rihanna, Beyonce, SIA, P!nk, Ei sunt inițiatori și mentori ai LAAMP (Los Angeles Academy for Artists and Music Production), un program muzical colaborativ pentru artiști, producători și compozitori din domeniul muzicii populare contemporane, un program muzical de nivel înalt de un an cu mentori de talie mondială. Vanotek a făcut parte din acest program timp de 9 luni.

