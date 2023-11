The Beatles a lansat ultima melodie: 'Now And Then'

Joi, 2 noiembrie 2023, a fost lansată ultima melodie a Beatles, "Now And Then", iar pe 3 noiembrie a apărut videoclipul oficial, regizat de către Petre Jackson.

comunicat de presa: Videoclipul emoționant și plin de umor invită telespectatorii să sărbătorească dragostea atemporală și de durată a membrilor Beatles, unul pentru celălalt, cu John, Paul, George și Ringo, în timp ce creează ultima melodie a The Beatles.



Vorbind despre regia videoclipului, Peter Jackson spune: „Când Apple mi-a cerut să fac videoclipul muzical, am fost foarte reticent – m-am gândit ca următoarele luni ar fi mult mai distractive dacă acea sarcină dificilă ar fi problema altcuiva și eu as putea fi ca orice alt fan al Beatles, bucurându-se la fel de tare ca de anticiparea nopții de dinainte de Crăciun. Sincer să fiu, mă gândesc doar la responsabilitatea de a fi nevoit să faci un videoclip demn de ultima melodie pe care Beatles o va lansa vreodată, care a produs aproape o colecție de anxietăți, copleșitor de tratat. Dragostea mea de o viață pentru The Beatles s-a ciocnit într-un zid de teroare data de gândul de a dezamăgi pe toată lumea.

Am fost de acord să fac videoclipul pentru Now And Then (de fapt, încă nu am făcut-o până în prezent).

Un videoclip muzical Beatles trebuie să aibă imagini grozave ale Beatles în centrul său. Nu există nicio modalitate de utilizare a actorilor sau CGI Beatles. Fiecare filmare cu The Beatles trebuia să fie autentică. Până acum nu aveam idee cum ar putea cineva să facă un videoclip muzical Now And Then, dacă nu aveau imagini decente cu care să lucreze, iar aceasta era departe de a fi o scuză.

Apple a descoperit peste 14 ore de filmări de mult uitate în timpul sesiunilor de înregistrare din 1995, inclusiv câteva ore de Paul, George și Ringo care lucrează la Now And Then. Sean și Olivia au găsit câteva filme grozave de acasă și mi-au trimis.

Vizionarea acestui film a schimbat complet situația - am putut vedea cum ar putea fi realizat un videoclip muzical. De fapt, mi s-a părut mult mai ușor dacă mă gândeam la un film scurt, așa că asta am făcut... Lipsa mea de încredere în videoclipurile muzicale nu mai conta dacă nu făceam unul.

Chiar și așa, încă nu aveam o viziune solidă despre ceea ce ar trebui să fie acest scurtmetraj - așa că am apelat la cântec pentru îndrumare.

După ce a despărțit vocea lui John pe caseta demo, Giles a produs un mix pentru Now And Then. Acest lucru mi-a fost trimis în 2022. Mi-a plăcut. De atunci trebuie să fi ascultat Now And Then de peste 50 de ori, doar din plăcere.

Acum am început să-l ascult cu atenție din diferite motive. Speram că ideile sau inspirația pentru scurtmetraj vor pluti cumva din muzică. Și asta a început să se întâmple. În timp ce ascultam, mi s-a părut că melodia crează idei și imagini care au început să se formeze în capul meu - fără niciun efort conștient din partea mea.

Am făcut echipă cu Jabez Olssen, editorul meu Get Back, pentru a încerca să găsesc modalități în care noile filmări ar putea fi folosite pentru a susține aceste idei. A fost un proces foarte organic și am început încet să construim mici fragmente, până când lucrurile au început să se întâmple.

Ne-am dorit ca scurtmetrajul să aducă câteva lacrimi în ochi, dar generarea de emoții folosind doar imagini de arhivă este un lucru complicat. Din fericire, puterea simplă a acestei melodii frumoase a făcut o mare parte din muncă pentru noi și am terminat primele 30 sau 40 de secunde ale filmului destul de repede.

După ce am făcut asta, am sărit direct la final și am încercat să creăm ceva care ar putea rezuma în mod adecvat enormitatea moștenirii The Beatles - în ultimele câteva secunde ale înregistrării finale. Acest lucru s-a dovedit imposibil. Contribuția lor este prea imensă, iar darul lor muzical a devenit parte din ADN-ul nostru și acum sfidează orice descriere.

Mi-am dat seama că avem nevoie de imaginația fiecărui spectator pentru a face ceea ce nu putem și pentru a-i face pe fiecare spectator să-și creeze propriul moment personal de rămas-bun de la The Beatles - dar a trebuit să-i îndreptăm ușor pe toți spre acel loc. Aveam câteva idei vagi, dar nu prea știam cum să realizez asta. Din fericire, Dhani Harrison s-a întâmplat să viziteze NZ în acest moment. Am discutat sfârșitul cu el și i-am descris o idee vagă cu care mă jucasem. Ochii i s-au umplut imediat de lacrimi.

Eu și Jabez am început să ne gândim acum la secțiunea din mijloc. De fapt, am putut urmări începutul și sfârșitul acum și am realizat rapid că planul nostru inițial de a continua puterea emoțională, similară prin această secțiune din mijloc, ar fi complet greșit. Nu așa erau The Beatles. În miezul lor, erau amuzanți, iar secțiunea din mijloc ar trebui să capteze acel spirit. Trebuia să râdem de The Beatles și să râdem cu ei.

Din fericire, am găsit o colecție de ieșiri, unde membrii Beatles sunt relaxați, amuzanți și destul de sinceri. Acestea devin coloana vertebrală a secțiunii noastre din mijloc și am împletit umorul într-un film filmat în 2023. Rezultatul este destul de nebun și a oferit videoclipului un echilibru atât de necesar între trist și amuzant.



Premiera globală a videoclipului muzical va urma lansarea la nivel mondial a single-ului „Now And Then”/“Love Me Do” al trupei The Beatles, joi, 2 noiembrie. „Now And Then” a fost scris și cântat de John Lennon, dezvoltat și lucrat de Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr, iar acum, în sfârșit, terminat de Paul și Ringo, patru decenii mai târziu. Single-ul dublu îmbină ultima melodie a Beatles cu prima: single-ul de debut al trupei din 1962 - „Love Me Do”, o contrapartidă cu adevărat potrivită pentru „Now And Then”. Ambele melodii sunt amestecate în stereo și Dolby Atmos®, iar lansarea prezintă coperta originală a renumitului artist Ed Ruscha.



„Now And Then – The Last Beatles Song” este un scurtmetraj de 12 minute care spune povestea modului în care „Now And Then” a fost în sfârșit terminat, la aproape cinci decenii după ce a fost scris inițial. Acest scurtmetraj emoționant, regizat de Oliver Murray, spune povestea din spatele ultimului cântec al Beatles, cu filmări și comentarii exclusive de la Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon și Peter Jackson. Scurtmetrajul va debuta online pentru vizionare globală pe canalul de YouTube al The Beatles.



Pe 10 noiembrie, colecțiile The Beatles 1962-1966 (‘The Red Album’) și 1967-1970 (‘The Blue Album’) vor fi lansate în pachete Ediția 2023, de Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Aceste albume au introdus generații succesive în muzica The Beatles. Listele de melodii ale ambelor colecții au fost extinse pentru noile ediții, cu toate melodiile mixate în stereo și Dolby Atmos de Giles Martin și Sam Okell la Abbey Road Studios, ajutați de tehnologia de demixare audio a WingNut Films. Versiunea single din Marea Britanie a „Love Me Do” începe acum în 1962-1966 (ediția 2023), iar „Now And Then” este prezentată în 1967-1970 (ediția 2023) pentru a completa colecțiile care acoperă cariera The Beatles. ​

