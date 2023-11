The Crown Sezonul 6 este disponibil pe Netflix. Imagini si un nou clip cu Elizabeth Debicki

Netflix dezvăluie noi imagini cu Elizabeth Debicki în rolul Prințesei Diana și un nou clip în care actrița vorbește despre Diana Spencer și Dodi în The Crown

comunicat de presa: Elizabeth Debicki oferă propria interpretare uneia dintre ședințele foto celebre ale Prințesei Diana, în parteneriat cu fotografa Charlotte Hadden. Imaginile sunt lansate astăzi de Netflix.

Fotografiile au fost făcute la Elstree anul acesta, în timpul filmărilor sezonului șase al serialului The Crown, pentru a fi folosite ca decor în apartamentul Dianei din Kensington Palace. Fotografiile sunt inspirate de coperta Vanity Fair din 1997.

Credit foto: Charlotte Hadden

Ședința foto originală realizată de Mario Testino, care a servit drept inspirație pentru imaginile actuale, a fost publicată în 1997 în Vanity Fair, în cadrul unui interviu cu Prințesa Diana.

Fotografa Charlotte Hadden spune „Când am primit tema de a reinterpreta această ședință foto, am fost extrem de încântată, dar și puțin agitată. A trebuit să găsim un echilibru între propria noastră perspectivă și să ne asigurăm că va fi asociată cu celebrul photoshoot al lui Testino cu Diana.

Îmi amintesc foarte bine acea ședință foto. Ce m-a impresionat mereu a fost simplitatea fotografiilor, lumina naturală, spațiul alb și curat cu o singură canapea. Câteva imagini sunt chiar puțin neclare… focusul fiind pe frumusețea și autenticitatea Dianei.

A fost o bucurie să colaborez cu Elizabeth pentru acest proiect. Am mai lucrat cu ea în trecut, iar acest lucru ne-a ajutat să construim o relație bazată pe încredere și apreciere. Presiunea rolului Prințesei Diana este inimaginabilă. Elizabeth o interpretează atât de bine încât am simțit o emoție ireală, profundă. Am vrut ca ea să conducă modul în care o portretizează pe Diana și am surprins asta cât de autentic am putut.”

De când a fost lansat pe Netflix în 2016, The Crown a obținut o multitudine de premii și nominalizări. Printre acestea se numără 27 de nominalizări la BAFTA, 19 nominalizări și 7 premii la Globurile de Aur, 69 de nominalizări la Premiile Emmy de-a lungul celor cinci sezoane precedente și 21 de premii pentru primele patru sezoane.

Prima parte a sezonului 6 The Crown se lansează astăzi pe Netflix.

Despre The Crown:

Inspirată de evenimente reale, această dramatizare fictivă spune povestea reginei Elisabeta a II-a și evenimentele politice și personale care i-au modelat domnia.

Logline Sezonul 6:

Între prințesa Diana și Dodi Fayed înflorește o relație, înaintea unui accident de mașină cu un deznodământ tragic.

Datele premierei: 16 noiembrie și 14 decembrie 2023

Format: 10 episoade x 60 de minute [Partea 1 - 4 episoade / Partea 2 - 6 episoade]

Creat și scris de: Peter Morgan

Producători executivi: Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw și Robert Fox.

Cu: Imelda Staunton în rolul Reginei Elisabeta a II-a, Jonathan Pryce în rolul Prințului Philip, Lesley Manville în rolul Prințesei Margaret, Dominic West în rolul Prințului Charles, Elizabeth Debicki în rolul Prințesei Diana, Claudia Harrison în rolul Prințesei Anne, Olivia Williams în rolul Camilla Parker Bowles, Bertie Carvel în rolul Tony Blair, Salim Daw ca Mohamed Al Fayed și Khalid Abdalla ca Dodi Fayed.

Partea 1 - Rufus Kampa (Prințul William) și Fflyn Edwards (Prințul Harry)

Partea 2 - Ed McVey (Prințul William), Luther Ford (Prințul Harry) și Meg Bellamy (Kate Middleton)

Vizionare placuta