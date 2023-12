6 Decembrie: Neptun iese din retrograd și ne scapă de norii negri ce ne-au îngreunat drumul

Neptun este asociat cu iluzii și percepții greșite. Pe măsură ce acesta devine direct, Universul ne sfătuiește să vedem prin iluzii și să cultivăm claritatea în viețile noastre. Discernământul ne ajută atât în în relații, cât și în viața profesională.

Lucrurile devin simple, iar viața mult mai frumoasă. Soarele începe să strălucească și pe strada destinului nostru și să ne aducă minuni din partea Universului. Pe 6 decembrie, Neptun, planeta asociată cu spiritualitatea, visele și imaginația, iese din retrograd în semnul sau preferat - și anume Pești - trezind astfel sufletele noastre din coșmarurile pe care le-a avut în ultima perioadă.

Ce a însemnat Neptun Retrograd?

Neptun retrograd a început pe 30 iunie și a venit cu momente încărcate de nori negri și furtuni puternice din punct de vedere emoțional. A fost dificil nu doar să fim fericiți, ci și să vedem ce era chiar în fața noastră, motiv pentru care nu am gândit lucrurile suficient de atent și am luat decizii pe care acum le regretăm.

Neptun retrograd a avut și momente bune. Pentru unii dintre noi, a doua jumătate a anului 2023 s-a simțit ca o scufundare profundă în tărâmurile eterice ale subconștientului. Universul ne-a obligat să punem la îndoială iluziile și fanteziile, forțându-ne totodată să ne confruntăm cu cele mai profunde dorințe și frici. Această introspecție a fost o parte necesară a călătoriei noastre spirituale deoarece ne-a îndemnat să căutăm adevărul în noi înșine, mai degrabă decât să ne bazăm doar pe surse externe.

Dacă am fost dispuși să muncim pe plan spiritual, atunci clar am avut câteva luni foarte interesante. Neptun retrograd ne-a invitat să pătrundem în subconștientul nostru, să vindecăm rănile emoționale pe care le căram după noi din trecut și să ne eliberăm de toate atașamentele care ne împiedicau creșterea spirituală. Făcând toate aceste lucruri am reușit să ne realiniem visurile și aspirațiile noastre cu adevăratul nostru scop, deschizând astfel o cale către o viață cu adevărat autentică, în care să ne simțim împliniți și fericiți cu adevărat.

Ce înseamnă Neptun direct?

Cu Neptun ieșind din retrograd în Pești, Cosmosul aduce o schimbare în viețile noastre. Lecțiile pe care le-am învățat în timpul fazei retrograde devin acum o sursă de inspirație și îndrumare pe măsură ce navigăm către un nou început. Este ca și cum valul din fața ochilor noștri este ridicat, permițându-ne să vedem lumea printr-o lentilă clară, intuitivă și conectată la sufletele noastre.

Neptun direct ne inspiră să ne conectăm la inimile noastre. Această aliniere favorizează un sentiment profund de unitate și interconexiune cu Universul. Este un memento că mintea și inima nu sunt entități separate - ci ele trebuie să lucreze mereu în armonie pentru a atinge adevărata fericire și creștere spirituală.

Cele mai importante lecții ale lui Neptun direct în Pești:

1. Este timpul să îmbrățișăm propria intuiție

Neptun, conducătorul intuiției, devine un aliat puternic atunci când este direct în Pești. În această perioadă, Universul ne îndeamnă să avem încredere în vocea și instinctele noastre interioare. Suntem încurajați să cultivăm o conexiune mai profundă cu intuiția noastră, căutând îndrumare din interior.

2. Trebuie să ne predăm propriului destin

Peștii, un semn de apă, sunt asociați cu fluiditatea și adaptabilitatea. Cu Neptun direct, trebuie să învățăm să ne predăm fluxului natural al vieții, să acceptăm schimbarea și să ne eliberăm de nevoia constanța de control, permițând astfel Universului să ne ghideze fără efort.

3. Trebuie să navigăm prin iluzii cu claritate

Neptun este asociat cu iluzii și percepții greșite. Pe măsură ce acesta devine direct, Universul ne sfătuiește să vedem prin iluzii și să cultivăm claritatea în viețile noastre. Discernământul ne ajută atât în în relații, cât și în viața profesională.

4. Este timpul să ne eliberăm de atașamentele nesănătoase

Mișcarea directă a lui Neptun încurajează la eliberarea de atașamentele grele ce nu ne permit să trăim așa cum ne dorim. Fie că este vorba despre o relație toxică sau de o credință limitată, trebuie să folosim această perioadă pentru a ne elibera de tot ce ne împiedică creșterea personală.

foto main pixabay

Vizionare placuta