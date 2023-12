Dragă 2023, îți mulțumesc pentru toată suferința pentru că ea m-a făcut mai puternică. Dragă 2024, sunt pregătită

Pe măsură ce ceasul ticăie și un nou capitol mi se pregătește, port cu mine lecțiile anului 2023, cicatricile, victoriile și credința neclintită că în fiecare dificultate există o oportunitate de transformare.

Dumnezeu a fost, este și va fi mereu alături de sufletul meu. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit în acest an. Îmi învăț lecțiile, închid capitolul și mă pregătesc să fac un pas mare în față, către un nou început. Dragă 2024, sunt pregătită.

În timp ce îmi întind aripile către 2024, simt că trebuie să îmi exprim recunoștință pentru provocările și greutățile pe care le-am primit în toate aceste 12 luni. În momentele de disperare și încercări, am descoperit în mine o forță pe care nu am știut niciodată că o am. Cu inima plină de iubire, spun "Mulțumesc, 2023, pentru toată suferința... pentru că aceasta m-a făcut să fiu cu adevărat puternică!"

Viața este o călătorie imprevizibilă, plină de urcușuri și coborâșuri iar tu, 2024, nu ai făcut excepție de la regulă. Au fost momente când greutatea lumii părea de nesuportat, când escurile și durerile inimii amenințau să îmi frângă sufletul. Cu toate acestea, în mijlocul furtunii, am descoperit că inima mea poate duce multe și am reușit să ating curajul pe care nu mi l-am imaginat niciodată că l-aș avea.

În tot haosul și incertitudinea, am învățat să îmbrățișez disconfortul și mi-am dat seama că fiecare luptă pe care o duc mă ajută să cresc. Fiecare încercare a devenit o lecție importantă, o piatră de temelie în evoluția personală. Provocările nu au fost obstacole, ci mai degrabă oportunități de a mă redefini, de a îmi modela caracterul și de a mă face de neoprit.

Dragă 2023, m-ai învățat lecția neprețuită de a îmbrățișa schimbarea cu tot sufletul. Prin schimbare ne adaptăm, evoluăm și, în cele din urmă, ne schimbăm și devenim cea mai bună versiune a noastră. Dificultățile cu care m-am confruntat m-au forțat să las în spate temerile, să îmi pun la îndoială limitările și să mă eliberez de constrângerile care m-au ținut în spate. Am descoperit că, de multe ori, calea către putere constă în capacitatea noastră de a naviga în necunoscut, de a dansa cu incertitudinea și de a fi mândri de noi.

Acum, când stau în pragul unui nou an, îmi întorc privirea către ține, 2024... și abia aștept să văd ce îmi pregătești. Nu mai sunt aceeași persoană care a intrat în 2023. Sunt puternică, sunt curajoasă, sunt incredibilă. Nu mai am nicio teamă, ci din contră - sunt pregătită pentru tot ce urmează să se întâmple.

Dragă 2024, eu sunt gata. Sunt gata să evoluez, să învăț, să mă bucur de viață. Sunt gata să înfrunt necunoscutul cu mult curaj și să mă bucur de tot ce îmi pregătești. Sunt gata să îmbrățișez schimbarea pentru că ea este singura constantă în această călătorie numită viață.

Pe măsură ce ceasul ticăie și un nou capitol mi se pregătește, port cu mine lecțiile anului 2023, cicatricile, victoriile și credința neclintită că în fiecare dificultate există o oportunitate de transformare.

2024, sunt pregătită! Arată-mi tot ce poți.

foto main pixabay

Vizionare placuta