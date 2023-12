Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”, o interpretare a clasicului John Denver din 1971, „Take Me Home, Country Roads”.

comunicat de presa: Piesa, un single unic, este cea de-a doua lansare a Lanei, după cel de-al nouălea album de studio, nominalizat la Grammy și apreciat de critici, „ Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”.



Recent, Del Rey a fost nominalizată la cinci premii Grammy pentru albumul ei „ Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, pentru: Albumul anului; Cântecul anului -„A&W”; Cel mai bun album de muzică alternativă; Cea mai bună interpretare de muzică alternativă –„A&W” și apare și pe: Taylor Swifts „Midnights” (nominalizat pentru albumul anului) „World Music Radio” al lui Jon Batiste (nominalizat pentru albumul anului).





Proiectul a fost co-produs de Lana Del Rey alături de Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes și Benji și include colaborări de la Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis și SYML.

