Oppenheimer va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime din data de 21 martie

Oppenheimer, filmul renumitului cineast Christopher Nolan, apreciat de critici pe plan internațional, va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime din data de 21 martie

comunicat de presa: Scris și regizat de Christopher Nolan, Oppenheimer este un thriller epic, filmat cu camere IMAX®, care propulsează publicul într-un paradox impresionant, al enigmaticului savant care este nevoit să riște distrugerea lumii, pentru a o salva.

Cu încasări de 952 de milioane de dolari la box-office-ul mondial, onorat cu cele mai mari premii ale industriei din acest an, dominând cu câte 13 nominalizări la Oscar® și la Premiile Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA), blockbusterul Oppenheimer în care joacă Cillian Murphy, nominalizat la Oscar pentru rolul lui J. Robert Oppenheimer și Emily Blunt în rolul soției sale, biologul și botanistul Katherine „Kitty” Oppenheimer, va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 21 martie.

Realizat pentru marile ecrane pe baza unui scenariu scris de regizorul Christopher Nolan, nominalizat la Oscar, Oppenheimer propulsează publicul în culisele minții fizicianului teoretician J. Robert Oppenheimer, a cărui lucrare de referință, în calitate de director al proiectului Manhattan de la Laboratorul Los Alamos, este crearea primei bombe atomice.

Un eveniment cinematografic fără precedent, Oppenheimer are o distribuție de vedete care îi include pe Matt Damon, câștigătorul premiului Oscar, Robert Downey Jr., nominalizat la Oscar, Florence Pugh și Josh Hartnett, nominalizați la Oscar, cât și pe câștigătorii Oscarului Casey Affleck, Rami Malek și Kenneth Branagh.

Filmul se bazează pe romanul câștigător al premiului Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scris de Kay Bird și de răposatul Martin J. Sherwin. Filmul este produs de Emma Thomas, Charles Roven și Christopher Nolan.

Citește și:

Câștigătorii BAFTA 2024 vor fi anunțați pe 18 februarie, iar cei ai premiilor Oscar pe 10 martie.

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 € (fără reclame), cu anulare oricând.

Vizionare placuta