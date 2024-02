A fost lansată coloana sonoră Bob Marley: 'One Love'

BOB MARLEY: ONE LOVE sărbătorește viața și muzica celui care a inspirat generații prin mesajul său de iubire și unitate.

comunicat de presa: Pentru prima dată pe marele ecran, descoperim povestea marcantă a lui Bob despre depășirea piedicilor și parcursul artistic din spatele muzicii sale revoluționare. Produs în parteneriat cu familia Marley și avându-l în rolul principal pe Kingsley Ben-Adir și pe Lashana Lynch în rolul soției sale Rita, BOB MARLEY: ONE LOVE are premiera în cinematografele din România pe 16 februarie 2024



Bob Marley and the Wailers — One Love: Original Motion Picture Soundtrack cuprinde 17 dintre cele mai cunoscute înregistrări ale lui Bob Marley, care vor fi prezentate în drama biografică a regizorului Reinaldo Marcus Green. Lansarea digitală la nivel mondial a coloanei sonore originale a filmului Bob Marley: One Love este disponibilă acum.



Muzica de pe coloana sonoră a lui Bob Marley: One Love este extrasă din mai multe dintre albumele care l-au lansat pe Marley la celebritate: Catch a Fire (1973), Burnin' (1973), Rastaman Vibration (1976), Exodus (1977), Kaya ( 1978), și Revolta (1980).



Câteva dintre melodii sunt prezentate în mod proeminent în compilația de hituri multiplatină din 1984, Legend. Recunoscut drept cel mai bine vândut album reggae din toate timpurile, a petrecut peste 800 de săptămâni în topul Billboard 200 și a depășit recent vânzări de 18 milioane de exemplare în S.U.A.



Coloana sonoră Bob Marley: One Love este acum disponibilă în Dolby Atmos®, mixată de Nick Rives, care a mixat și albumele Legend, Exodus, Catch A Fire și Burnin’, în colaborare cu proprietatea Marley. Cu Dolby Atmos, fanii vor experimenta fiecare detaliu din clasicele preferate de la Marley, pe măsură ce sunt dezvăluite cu o profunzime și o claritate incredibile.



Produs de Paramount Pictures în parteneriat cu familia Marley, Bob Marley: One Love îl are în rolurile principale pe Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami, Barbie, Peaky Blinders) în rolul lui Marley, Lashana Lynch (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, No Time to Die). ) în rolul soției sale Rita și James Norton (Little Women, Mr. Jones) în rolul fondatorului Island Records, Chris Blackwell.





Bob Marley: One Love explorează viața și moștenirea cântărețului și compozitorului magnetic Marley, ale cărui înregistrări din anii ’70 au stabilit atât muzicianul, cât și reggae-ul jamaican pe scena internațională. Concentrându-se pe o perioadă crucială și tumultoasă din viața sa, filmul cuprinde tentativa de asasinat din decembrie 1976 la casa sa din Kingston, pe fondul unei perioade de violență politică intensă din Jamaica, care l-a lăsat pe Marley, soția și managerul său răniți; apariția sa uluitoare la concertul gratuit Smile Jamaica la două zile după atac; șederea sa în Anglia, unde și-a înregistrat cel mai bine vândut album - Exodus; și revenirea lui dramatică pe scenă din Jamaica la Concertul One Love Peace din aprilie 1978. Pentru prima dată pe marele ecran, descoperiți povestea puternică a lui Bob despre depășirea adversității și călătoria din spatele muzicii sale revoluționare.



„Muzica lui Bob este plină de conștiință și mesaje de unitate și iubire.” Ziggy Marley reflectă: „Cuvintele lui și modul în care și-a trăit viața au inspirat întotdeauna oamenii să fie mai buni. Suntem mândri să împărtășim povestea tatălui meu cu acest film și să continuăm să-i răspândim mesajele cu muzica lui.”



Bob Marley And The Wailers – One Love: Original Motion Picture Soundtrack



“Get Up, Stand Up”

"Roots, Rock, Reggae"

“I Shot The Sheriff”

“No More Trouble”

“War/No More Trouble (Film Version)”

“So Jah S’eh (Film Version)”

“Natural Mystic”

“Turn Your Lights Down Low”

“Exodus”

“Jamming”

“Concrete Jungle”

“No Woman, No Cry (Live at the Rainbow, 4th June, 1977)”

“Three Little Birds”

“Redemption Song”

“One Love/People Get Ready”

“Is This Love”

“Rastaman Chant”



Bob Marley, membru al Rock and Roll Hall of Fame, este remarcabil nu numai ca omul care a pus reggae pe harta globală, ci și ca om de stat în Jamaica sa natală; celebru a reunit facțiunile în război ale țării. Astăzi, Bob Marley rămâne unul dintre cele mai importante și influente simboluri de divertisment din secolul al XX-lea. Stilul de viață și muzica lui Marley continuă să inspire noile generații, pe măsură ce moștenirea lui continuă prin muzica sa.

Catalogul muzical al lui Marley a vândut milioane de albume în întreaga lume. Colecția sa emblematică „LEGEND” deține distincția de a fi cel mai lung album din istoria catalogului albumelor Billboard Magazine și rămâne cel mai bine vândut album reggae din lume.

Vizionare placuta