Bon Jovi a lansat piesa 'Legendary'

Noua piesă monumentală pregătește scena pentru viitorul al 16-lea album al lui BON JOVI, FOREVER, care va sosi pe 7 iunie 2024.

comunicat de presa: Noul album este acum disponibil pentru pre-comanda, unde fanii pot găsi opțiuni exclusive de vinil colorat, CD-uri, casete și exemplare semnate.

Împreună cu cea de-a 66-a ediție anuală a Premiilor Grammy® de luna trecută, Jon Bon Jovi a fost desemnat Persoana Anului MusiCares 2024 și a fost onorat cu un concert tribut al stelelor la Centrul de Convenții L.A. cu Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan de la Train și mulți alții.

„Acest track este o întoarcere la bucurie. De la scriere, prin procesul de înregistrare, acesta este să ridici volumul, să te simți bine Bon Jovi”, a spus Jon Bon Jovi.

Comemorarea celei de-a 40-a aniversări a lui BON JOVI continuă în această seară la Conferința SXSW, când HULU prezintă în premieră Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. Aceasta marchează prima serie de documente despre istoria trupei care a fost realizată cu deplina cooperare din partea tuturor membrilor din trecut și din prezent ai BON JOVI.

BON JOVI: FOREVER - track listing

1. Legendary

2. We Made It Look Easy

3. Living Proof

4. Waves

5. Seeds

6. Kiss The Bride

7. The People’s House

8. Walls Of Jericho

9. I Wrote You A Song

10. Living In Paradise

11. My First Guitar

12. Hollow Man

Vizionare placuta