Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunță noul album. Cântecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al său, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records.

comunicat de presa: În ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul său de acasă din PA. Acest album marchează cea mai personală lansare a sa de până acum, reflectând locul în care se află în viață, în timp ce explorează complexitățile vindecării, liniștii și creșterii.



Reflectând la ROOM UNDER THE STIRS, Zayn spune: „Acesta este albumul meu preferat pe care l-am făcut până acum, în principal pentru că vine dintr-un loc de onestitate și vulnerabilitate. Am vrut ca fiecare melodie să se simtă ca și cum aș fi doar eu, stând lângă tine, spunându-ți ce simt, cântându-ți direct. Este brut și dezbrăcat și tipul de muzică pe care am sperat întotdeauna să o fac.”

El continuă: „Lucrul cu Dave Cobb a fost o experiență uimitoare. Modul în care a înălțat muzica este extraordinar și a făcut o treabă incredibilă ajutându-mă să creez acest disc. Sper că putem duce ascultătorii într-o călătorie capricioasă și magică și că le place să o asculte la fel de mult pe cât mi-a plăcut mie să o fac.”

„Cred că doar să fiu acolo unde eram în acel moment, să stau departe de lucruri și să trăiesc cu propriile mele gânduri m-au inspirat să vreau să scriu ceva din acel loc. Trebuie să scot asta ca un întreg corp de muncă, este ceva pentru mine, nici măcar pentru lume,” spune Zayn.



ROOM UNDER THE STAIRS a fost co-produs de ZAYN cu producătorul câștigător al premiilor GRAMMY, Dave Cobb (Chris Stapleton, Jason Isbell, A Star Is Born, Brandi Carlile). Cobb a venit la bord după ce a auzit melodiile pe care ZAYN le-a creat, uimit de cât de crud și sincer a fost. Într-un interviu recent pentru Rolling Stone, Cobb a spus: „Ceea ce m-a atras la Zayn a fost vocea lui, poți auzi dragoste, pierdere, durere, triumf și umanitate în ea. Zayn și-a creat cu adevărat propriul univers pe acest disc, nu are nicio teamă și vorbește direct din suflet.”



Înainte de lansare, ZAYN a făcut o apariție surpriză în The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pentru a prezenta single-ul și s-a așezat pentru un interviu la Hot Ones, trimițându-și fanii într-o frenezie de ceea ce se pot aștepta de la cea mai personală muzică a lui ZAYN.

