Dora Gaitanovici lansează piesa 'Micul Prinț', alături de un videoclip cu o poveste emoționantă

Trupa Dora Gaitanovici lansează „Micul Prinț”, a doua piesă de pe EP-ul pe care îl pregătește în această primăvară și se alătură programului Ajungem MARI pentru a atrage atenția asupra nevoilor copiilor instituționalizați și din medii defavorizate din România.

„Micul Prinț" este despre copiii care primesc șansa de a simți adevărata dragoste părintească și acces la o viață mai bună. Materialul video îl are în prim-plan pe Teo într-un peisaj rural, parca desprins din basme. Conceptul videoclipului aparține Dorei Gaitanovici, iar împreună cu Alexia Drăgan (regizor), Andrea Stanciu (DOP), Rareș Savu (edit) și a întregii echipe a fost adus la realitate.





„Acum trei ani am cunoscut un copil minunat, isteț, vesel, simpatic, dornic de iubire și prietenie. Am fost impresionată de contrastul dintre calitățile lui native și traiul lui de zi cu zi: era un copil care avea hăinuțe cât să nu fie dezbrăcat, ghetuțe cât să nu fie desculț și cam atât. Învățase să vorbească de la desene animate, de aceea vocabularul lui cuprindea cuvinte de neînțeles pentru cei din jur. Părea că vine dintr-o altă lume, cu o altă limbă. În viața acestui copil s-a petrecut o schimbare, un fel de vrajă, care i-a adus un cu totul alt viitor decât cel care i se contura când ne-am cunoscut. Copilul care trăia doar de pe-o zi pe alta, care avea drept tovarăși de joacă doar câțiva câini și ieduți, acum este un băiețel frumos care merge la școală, citește, are prieteni, este tot vesel, vorbește frumos și crește înconjurat de iubire. „Micul Prinț" se află în toți copiii și mi-aș dori să nu existe niciunul lipsit de șansa de a crește frumos și armonios. Mi-aș dori să pot face cândva mai mult pentru ei. Deocamdată mă bucur că un mic prinț și-a făcut loc în cântecul și în inima mea", declară Dora Gaitanovici.



„Dorim să ne folosim de vocea noastră pentru a face bine. Am ales să ne alăturăm eforturilor Ajungem Mari! de a oferi unor copii și tineri mai puțin norocoși o șansă la o viață normală, la educație și integrare socială. Lansarea piesei "Micul Prinț" este doar primul pas din acest demers. Abia așteptăm să ne punem cunoștințele și talentele la dispoziția tuturor Micuților Prinți pe care Ajungem Mari îi susține!", au aduagat Dani, Dante & Codruț.



Conform datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, aproape 40.000 de copii se aflau în sistemul de protecție specială la sfârșitul lunii septembrie 2023. Dintre aceștia, peste 10.000 de copii cresc în afara unui mediu familial, în instituții de stat: centre de plasament, căsuțe și apartamente de tip familial și au nevoie cel mai mult de ajutor.

Copiii din sistemul de protecție și din medii defavorizate experimentează viața într-un mod diferit față de cei care cresc în armonie, în sânul unei familii. Dincolo de lipsa afecțiunii, a iubirii, a siguranței pe care ar trebui să le ofere părinții, ei se confruntă și cu inegalitate de șanse, nedreptate, excludere socială, din cauza mediului din care provin.



Ajungem MARI este cel mai mare program național care susține pe termen lung copiii și tinerii instituționalizați și din medii defavorizate să devină adulți responsabili, independenți și fericiți. Peste 3.000 de copii sunt sprijiniți educațional, moral și emoțional de o echipă de 1.400 de voluntari, în București și 24 de județe din țară.



Asociația a dezvoltat, în aproape 10 ani, proiecte permanente care răspund pe termen lung nevoilor reale ale copiilor vulnerabili. Sprijină copiii și tinerii să aibă o viață normală și o șansă reală la educație, să fie integrați în societate, prin cursuri de calificare și orientare profesională, consiliere vocațională, cursuri de pregătire pentru viață independentă, tabere de dezvoltare și învățare, excursii și ieșiri și ședințe de psihoterapie.



„În cei aproape 10 ani de Ajungem MARI, am observat că să fii copil vulnerabil, fie în sistemul de protecție, fie într-un mediu defavorizat, nu e deloc ușor. Dar cu iubire, afecțiune și încurajare constantă, capătă o putere de nemăsurat de a face față provocărilor vieții. Au nevoie de modele care să le ofere claritate, direcție, încredere, să împărtășească din experiențele lor, pentru a-i ajuta să-și clădească viitorul.

Ne bucurăm enorm că Dora Gaitanovici și trupa ei se alătură, în calitate de ambasadori, misiunii noastre de a le face viața mai frumoasă copiilor mai puțin norocoși. Nu doar că e o artistă extrem de talentată și iubită de oameni, are și o poveste emoționantă care va inspira copiii și tinerii vulnerabili să creadă în visul lor. Abia așteptăm să pregătim cât mai multe surprize împreună pentru copii” – Ana Cristache, Director General Ajungem MARI



Dora Gaitanovici este un proiect muzical tânăr, îndrăzneț și complex. După un episod devenit viral la DWMT și participarea la Eurovision, precum și lansarea unui album concept și turnee naționale, Dora Gaitanovici a reușit să impresioneze cu performance-uri electrizante la cele mai mari festivaluri din România, devenind conducătorii detașați ai noului val alternativ din țară. Sound-ul lor îmbină elemente alternative, progressive și modern rock, cu ușoare influențe folclorice. Vocea captivantă a Dorei, virtuozitatea chitarei lui Dante, armoniile lui Dani și groove-ul lui Codruț, împreună cu producțiile complexe și energia transmisă în fiecare live, definesc proiectul Dora Gaitanovici.

