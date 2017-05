Foto: Michelangelus, Shutterstock

Dr. Barbara de Angelis, autoarea cartii "The Choice for Love", crede ca iubirea nu este o emotie, un comportament sau conexiunea pe care o avem cu o anumita persoana. Iubirea este, de fapt un camp energetic extrem de puternic. Este sursa a tot ceea ce exista, este ceea ce suntem si ceea ce tanjim sa recunoastem in ceilalti.

"Cea mai importanta relatie din viata noastra este cea pe care o avem cu acest camp de energie. Din aceasta deriva toate celelalte. Iubirea este apa vietii iar o relatie este ca o conducta intre doi oameni care conecteaza cele doua rezervoare ale inimii", spune Barbara. Tot ceea ce se intampla in relatie reprezinta, de fapt, instrumentul prin care iubirea se manifesta in plan terestru. De aceea, iubirea nu vine niciodata din exterior spre interior ci invers. Golul pe care il simtim in inima nu va putea fi niciodata umplut de o alta persoana sau de obiecte. Ci doar de iubirea pe care o purtam deja in noi si de care, dintr-un motiv sau altul, ne-am deconectat.

Odata ce ai inteles acest lucru, intreaga perspectiv asupra a ceea ce inseamna iubirea si relatiile cu ceilalti se schimba. Incetam sa avem asteptari si intelegem ca primul pas pe care il putem face este sa vindecam si sa armonizam relatia cu iubirea-sursa. Ce putem face pentru asta?

Alegem constient sa traim in iubire, o acceptam in toata intensitatea si imensitatea sa. Ne vindecam ranile din copilarie, invatam sa ne deschidem inima din nou. "90% din personalitatea noastra este creata din tipare si credinte care ne blocheaza accesul spre iubire," spune Barbara. "Atunci le curatam, viata noastra se schimba in mod miraculos."

Poti incepe prin a afirma: ma deschid catre iubire, accept iubirea in viata mea. Vei simti imediat o mica schimbare. Iar apoi poti pune in aplicarea metoda preferata a autoarei intitulata "Marele Dezghet." Imagineaza-ti ca in interiorul tau se afla un rezervor imens de iubire, care nu se goleste niciodata, dar care este inghetat. Teama, credintele limitative, prejudecatile, ranile nerezolvate sunt ca niste mici cuburi de gheata care se aduna si se transforma intr-un ghetar.

Odata ce alegi iubirea in mod constient, imagineaza-ti cum acest urias ghetar din interiorul tau incepe sa se topeasca. Acorda-ti timp si nu renunta daca schimbarile nu apar de a doua zi.

Fiecare dintre noi are propriul ritm, chiar si atunci cand vine vorba de iubire.

Foto prima pagina: Elena Schweitzer, Shutterstock