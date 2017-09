Foto: Dmitry_Tsvetkov, Shutterstock

Esther Perel, una dintre cele mai cunoscute sepcialiste in terapie de cuplu, si autoarea best-seller-ului ”Mating in Captivity”, sustine ca toti oamenii au capacitatea de a avea fantezii sexuale. Chiar si cei care marturisesc ca nu au.

Conform autoarei, ideea de fantezie sexuala a fost distorsionata in asa fel incat sa noi sa o vedem printr-o lentila ingusta. Fanteziile sexuale inseamna mai mult decat costume de scolarita sau joc de roluri. Acestea reprezinta ceva ce pur si simplu sporeste entuziasmul sau placerea. Poate fi vorba de un anumit moment din zi, briza care iti atinge pielea sau felul in care cineva te priveste.

Erotismul este sexualitatea transformata de imaginatia umana

Fantezia este o poveste. Aceasta poveste ne permite sa facem distinctia intre sexualitate si erotism. Sexualitatea este instinct sau biologie. Erotismul este sexualitatea transformata de imaginatia umana. Cu totii avem aceste resurse imaginative care ne permit sa ne jucam si sa fim curiosi. Darul fanteziei este acela ca ne permite sa transgresam realitatea. Putem renunta la constrangerile legate de varsta, limitele fizice, realitatile materiale, starea de sanatate si restrictiile religioase. Agentul principal al actului erotic este imaginatia noastra si nu abdomenul cu patratele la care visam. Fantezia este abilitatea noastra extrem de omeneasca de a ne reinventa lumea, de a ne conecta la mister, speranta, joaca.

Poate transforma trasaturile care te deranjeaza - de exemplu, timiditatea ta - in ceva ce poate fi excitant pentru o alta persoana. Sau poti deveni increzatoare si indrazneata in fanteziile tale.Dizolva temerile, anxietatile si inhibitiile noastre pentru a putea experimenta bucuria sexualitatii.

Fantezia este un loc imaginat. Asta inseamna ca fantezile pe care le ai sunt ceea ce doresti cu adevarat sa se intample? Nu neaparat. O fantezie este un joc, un loc imaginat. Fanteziile sunt diferite de ceea ce ne dorim in lumina rece si dura a realitatii zilnice.

”Daca esti constienta de modul in care vrei sa experimentezi placerea sexuala, chiar daca este pur si simplu vorba de felul in care iti doresti sa fii mangaiata, te afli deja in domeniul fanteziei sexuale. Imbratiseaza-o”, iti recomanda Esther Perel.