Iubește-o cu toată inima... sau nu o mai iubi deloc 

Spune-i că vrei să fii cu ea fără să ai mii de gânduri în cap. Privește-o în ochi și spune-i că ești îndrăgostit până peste cap de ea. Trage-o aproape la pieptul tău, îmbrățișeaz-o cu sufletul și spune-i că o vei proteja întotdeauna și vei face tot posibilul să o vezi fericită. Sărut-o pe frunte și spune-i că ești cel mai norocos bărbat din lume pentru că este parte din viața ta. Spune-i că o iubești cu adevărat și că nu îi vei da drumul niciodată.

O să te rog să o iubești din tot sufletul, cu toată inima ta... sau să nu o mai iubești deloc. Ea nu are nevoie să fie iubită pe jumătate. Ea nu are nevoie de jocuri. Nu are nevoie de cineva care să îi spună că este în viața ei pentru a rămâne o veșnicie pentru ca apoi să dispară fără niciun motiv și să o pună la pământ.

Dacă nu vrei să o iubești cu tot sufletul tău, scutește-o de timp și de durere și pleacă înainte de a fi prea târziu și a o face să sufere. Nu o minți dacă inima ta nu știe să iubească. Fă-ți o favoare și ție și nu te păcăli că poți iubi pe cineva înainte de a învăța să te iubești pe tine însuți.

Nu o face să creadă că este în relația perfectă. Nu o face să creadă că și-a întâlnit sufletul pereche dacă tu nu ești dispus să investești în relație, să rămâi acolo, să o țîi de mână nu doar la bine, ci și la greu, să o susții în tot ce face și să te trezești în fiecare zi cu zâmbetul pe buze și recunoscător că ea face parte din viața ta.

A trecut prin atât de multe... a trebuit să se vindece singură. Să se adapteze noii vieți. Să devină puternică pentru ea și doar atât. Să învețe să se iubească necondiționat și să se pună întotdeauna pe primul loc. A învățat să creadă din nou în iubire. Să dărâme toate zidurile pe care le-a construit în jurul inimii sale și să accepte din nou dragostea în viața ei. Să fie vulnerabilă. Nu te juca cu ea. Nu o minți. Nu îi frânge din nou inima.

Rămâi în viața ei doar dacă știi cât de mult valorează.

Rămâi în viața ei doar dacă vrei să fii cu ea întreaga ta viață.

Rămâi în viața ei doar dacă îi poți oferi dragostea pe care o merită.

Rămâi în viața ei doar dacă știi să iubești cu tot sufletul tău.

Rămâi în viața ei doar dacă știi că ea este sufletul tău pereche.

