5 Semne ca nu este persoana potrivita pentru tine

Nu te lasa purtata de ceea ce simte inima ta pentru ca tu esti singura care va suferi. Iata care sunt semnele care iti arata ca nu este persoana potrivita pentru tine.

Uneori, din diverse motive, poate fi greu sa vezi o relatie asa cum este ea cu adevarat. Nu iti dai seama ca lucrurile nu sunt cum ar trebui sa fie pentru ca esti indragostita si vezi doar ceea ce este frumos. Insa este posibil sa pierzi timp pretios alaturi de o persoana care nu iti este destinata.

Iata care sunt acele steaguri rosii la care cu totii trebuie sa fim atenti cand vine vorba despre viata sentimentala. 5 Semne care iti arata ca nu este persoana potrivita pentru tine:

1. Iti ofera prea putin din timpul lui

Acesta este un semn ca nu ia relatia in serios, nu depune efort si nici nu se deranjeaza sa preia initiativa si sa incerce sa te faca fericita. Este mai tot timpul ocupat, dornic sa faca alte lucruri singur si niciodata nu incearca sa te includa si pe tine in planurile lui.

2. Nu isi deschide sufletul in fata ta

Oricat de tare ai incerca, nu reusesti sa il faci sa renunte la masti si sa fie vulnerabil in fata ta. Nu stii foarte multe despre el, despre trecutul lui, despre pasiunile si dorintele sale... si nici despre cum este el, de fapt. Uneori chiar simti ca il fortezi sa se deschida emotional si sa iti arate cum este cu adevarat.

3. Nu isi face planuri de viitor cu tine

... sau aceste planuri pe care le are nu te includ si pe tine. Da, acesta este un semn important ca nu este persoana potrivita pentru tine. Practic, el iti arata fara a iti spune cu vorbe ca nu ia in serios relatia pe care o aveti.

4. Nu il intereseaza viata ta

Foarte rar isi face timp sa te asculte, sa te intrebe cum ti-a fost ziua, sa iti demonstreze ca ii pasa cu adevarat de tine. Mai mult, stii ca nu te poti baza pe el atunci cand ai o zi proasta sau treci printr-o perioada mai dificila, cu probleme.

5. Simti ca se joaca cu tine

Tu nu mai esti in acel punct al vietii tale in care sa nu stii ce iti doresti de la viata, insa el este. Iti demonstreaza acest lucru prin tot ceea ce face. De cele mai multe ori simti ca se joaca cu tine si ca nu este cu adevarat implicat in relatia voastra.

foto main Just Life, Shutterstock

