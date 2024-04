Doare să pleci de lângă persoana alături de care te vedeai îmbătrânind, dar uneori tocmai această plecare te vindecă

Cât de greu este să pleci de lângă cineva pe care îl iubești cu toată ființa ta!

Cât de adânc se scufundă durerea în suflet atunci când îți dai seama că relația în care ai investit atât de mult timp și emoție nu mai este ceea ce ai visat. Este ca și cum ai fi prins într-o capcană, unde dorința de a rămâne este înfrântă de nevoia de a pleca pentru a-ți salva propria sănătate emoțională.

Am fost acolo. Am simțit acea agonia sufletească, acea îndoială amară care te macină în fiecare clipă. Am iubit cu toată ființa mea, am visat să îmbătrânesc alături de acea persoană și am crezut că nimic nu va putea să ne despartă. Dar viața are nenumărate moduri, uneori foarte crude, de a ne arăta adevărul.

Indiferent cât de mult iubești pe cineva, uneori trebuie să înțelegi că iubirea nu este suficientă pentru a menține o relație sănătoasă și echilibrată. Dacă persoana de lângă tine nu îți oferă respectul, susținerea și afecțiunea de care ai nevoie, dacă te face să suferi și să te simți neglijată, abandonată sau umilită, atunci trebuie să ai curajul să pui punctul final.

