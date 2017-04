Foto: Laura Pashkevich, Shutterstock

Chiar si femeile, nu doar barbatii, tind sa nu planga in public. Strangem din dinti si ne ascundem lacrimile pana cand ajungem la baie, ca si cum ar fi ceva rusinos. Lacrimile sunt insa mai mult decat un semn al vulnerabilitatii noastre. Ele reprezinta valvele naturale prin care eliminam stresul, tristetea, nelinistea si frustrarea. Sau ne exprimam iubirea, bucuria, recunostinta. Lacrimile sunt un semn de curaj, forta si autenticitate.

Lacrimile sunt mai mult decat un semn al vulnerabilitatii noastre

In cartea sa Emotional Freedom Judith Orloff, scrie despre beneficiile lacrimilor. La fel ca si oceanul, lacrimile sunt sarate. Lubrifiaza ochii, indeparteaza factorii iritanti, reduc hormonii de stres si combat microbii. I discuss the numerous health benefits of tears.

Probabil ca nu stiai faptul ca trupul nostru produce trei tipuri de lacrimi - reflex, contunuu si emotional, iar fiecare dintre acestea are un alt rol vindecator. De exemplu, lacrimile de tip reflex le permit ochilor sa elimine particulele nedorite provocate de fum sau vant. Lacrimile de tip continuu mentin ochii lubrifiati. De asemenea, mentin caile nazale umede si fara bacterii.

Lacrimile emotionale au beneficii speciale. Acestea contin si hormoni de stres, care sunt extrasi din corp fara ca noi sa ne dam seama, dar si alte toxine. Plansul "emotional" stimuleaza si producerea endorfinelor. In mod interesant, oamenii sunt singurele creaturi care varsa astfel de lacrimi.

Plansul ne face sa ne simtim mai bine chiar si atunci cand o problema persista si ne ajuta sa ne vindecam inima. Acum, ca stii aceste lucruri, cred ca data viitoare cand iti va veni sa plangi nu vei mai incerca sa iti retii lacrimile.

Renunta, asadar, la conceptiile invechite despre plans. Plansul este benefic si sanatos. Te ajuta sa scapi de tristete si de stres, sa treci mai usor peste perioadele dificile de dupa pierderea cuiva drag. Lacrimile sunt cele care ne ajuta sa integram sentimentul pierderii, sa il procesam si sa putem continua sa traim cu inima deschisa. Nu este nici o rusine sa iti exprimi sentimentele si sa fii tu. Cei care te pretuiesc cu adevarat stiu acest lucru. Te vor strange in brate si iti vor aprecia autenticitatea, curajul si vulnerabilitatea.

