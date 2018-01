Toate aceste stari de bine sunt amplificate de aromele lumanarilor. Ca si in cazul uleiurilor esentiale, lumanarile parfumate au efecte terapeutice, asa ca este bine sa le tii in casa si sa le aprinzi in fiecare zi, nu doar la nevoie sau ocazii. Aprinde-le cand vrei sa meditezi, aprinde-le cand vrei sa citesti cartea preferata sau cand te uiti la un serial, aprinde-le cand esti cu prietenii sau cand te bucuri de o seara petrecuta in doi. Doar aprinde-le si bucura-te de efectele lor!

Sursa Foto: Pexels

Lumanari cu aroma de lavanda

Cunoscuta si utilizata inca din antichitate, lavanda se pastreaza in topul preferintelor cand vine vorba de plante cu proprietati terapeutice benefice omului. In compozitia acesteia au fost identificate peste 40 de componente (alcoolul olifalic, acidul acetic, taninul, principiile amare, etc.), care atribuie lavandei virtutii vindecatoare pentru mai bine de 70 de boli.

Lumanari cu aroma de menta

Lavanda este un bun calmant in cazul nevrozelor, psihozelor si al depresiilor, diminueaza agitatia si agresivitatea si ajuta in cazul insomniilor - ai toate motivele sa tii in casa lumanari cu aroma de lavanda si sa le aprinzi in orice moment din zi si din noapte.

Potrivit cercetatorilor, menta are efecte care pot ajuta la reducerea frecventei durerilor de cap. Asadar, atunci cand simtiti ca aveti o migrena dupa o zi obositoare la locul de munca, nu va ingrijorati daca nu aveti ulei esential de menta, este suficient sa aprindeti o lumanare cu aroma de menta si efectul este acelasi.

Studiile recente au demonstrat ca aromoterapia cu ulei de menta sau cu lumanari cu aroma de menta poate ajuta la tratarea anxietatii, stresului si dezechilibrele emotionala.

Lumanari cu aroma de eucalipt

Eucaliptul este folosit in tratarea bolilor respiratorii, bronsite, tuse convulsiva, dar si in gripa, raceli si sinuzita. Poate fi gasit in siropuri, pastile, uleiuri de masaj si uleiuri volatile, dar si lumanari. O lumanare cu aroma de eucalipt are efecte calmante asupra starilor emotionale intense si creste capacitatea de concentrare. Are efecte invioratoare asupra corpului, dureri de cap sau astenie.

Lumanari cu aroma de iasomie

Stilul de viata agitat cu care ne-am obisnuit – stresul, agitatia, anxietatea, depresia – pot fi si ele combatute cu ajutorul iasomiei, fie prin prepararea unui ceai, fie prin aprinderea unei lumanari cu aroma de iasomie. Mirosul iasomiei are efecte calmante, eliberand corpul de stres si relaxand mintea. Iasomia are si efecte afrodisiace, asadar, aprinde lumanarile parfumate in timpul serilor romantice.

Lumanarile pot reprezenta o idee inspirata de cadou. Nu te abtine daca dai peste o lumanare parfumata intr-un recipient dragut si crezi ca prietena ta cea mai buna sau colega de birou s-ar bucura sa o aiba. Unele dintre noi colectioneaza lumanari parfumate.