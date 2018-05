foto: Iuliia Stepashova, Shutterstock

5 lucruri pe care sa le pastrezi doar pentru tine

1. Nu-ti pune sufletul pe masa in fata oricui

Filosofia hindusa include o multitudine de sfaturi menite sa ne aduca stabilitate, pace si bunastare, nu doar noua, ci si celor din jurul nostru. Trebuie sa traim in asa fel incat sa cream armonie si sa atragem energie pozitiva. Iata cateva din lucrurile pe care nu ar trebui sa le impartasesti cu nimeni ca sa nu-ti pierzi echilibrul interior.

Ai tendinta sa-ti deschizi inima si sa destainui lucruri personale unor oameni pe care abia daca ii cunosti, doar pentru ca par dornici sa le afle sau sa te ajute? Poti avea impresia ca astfel te usurezi de o povara, insa in realitate nu este asa. Hinduismul ne invata sa fim rezervati, sa nu oferim informatii private care nu ii sunt necesare interlocutorului, daca impartasirea lor nu ne imbogateste cu nimic spiritual. Orice exces de comunicare este de evitat. Tu singur esti in masura sa-ti controlezi trairile, sa tii sub control nivelul de stres, supararile, problemele. Vorbind despre ele cu altii le oferi oportunitatea de a-ti afla punctele sensibile si de a se folosi de ele, nu neaparat in favoarea ta.

2. Nu vorbi altora despre problemele tale de familie

Familia e parte din tine, un dar de pret pe care trebuie sa il protejezi. Atunci cand apar nemultumiri in viata de cuplu sau in relatia cu copiii, acestea trebuie rezolvate impreuna cu cei dragi, nu cu persoane din exterior. Destainuind problemele voastre altora nu faci decat sa iti expui familia, sa o faci vulnerabila, sa o transformi in tinta comentariilor rautacioase, sa tulburi si mai mult o situatie deja fragila. In plus, te incarci cu un sentiment de vina, pentru ca esti constient ca a vorbi despre intimitatea voastra cu altii nu este tocmai corect. Fii loial si nu trada increderea celor care te iubesc, doar pentru ca intr-un anumi moment nu au mers lucrurile perfect intre voi.

3. Cand daruiesti, fa-o din inima

Ori de cate ori faci o fapta buna, e important sa nu te lauzi altora si nu astepti nimic in schimb. Pe scurt, sa te gandesti numai la bucuria pe care o aduci celui de langa tine. Astfel, tu ramai cu multumirea sufleteasca, indiferent de modul in care e primit gestul tau (cu recunostinta sau nu). Aceasta invatatura o gasesti nu numai in filosofia hindusa, ci si in Biblie: „Cand faci milostenie, sa nu stie stanga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta sa fie in ascuns si Tatal tau, Care vede in ascuns, iti va rasplati tie.“

4. Viata ta sexuala trebuie sa ramana doar a ta

Viata intima nu se numeste asa degeaba. In aceasta privinta e dreptul si datoria ta (fata de partener) sa pastrezi discretia. Poate jumatatea ta nu s-ar bucura sa afle ca scoti din dormitor informatii (amuzante, picante sau chiar jenante) care ar trebui sa ramana acolo. O gluma, o aluzie, un zambet cu subinteles n-au omorat pe nimeni in discutiile cu prietenii, dar detaliile pe tema asta trebuie sa ramana intre cei doi oameni care le traiesc si nu privesc pe nimeni din afara cuplului.

5. Nu spune nimanui ce planuri ai

Dezvaluirea strategiilor, indiferent ca sunt legate de viata sentimentala sau de cea profesionala, iti poate face rau in multe feluri. Sigur ai mai auzit despre persoane care s-au laudat unui prieten ca vor merge la un interviu de angajare, doar ca sa afle ulterior ca acel prieten a primit, surprinzator, postul respectiv. Sunt multe persoane care cauta sa profite de pe urma altora. Sigur, nu toate sunt asa, dar nevoia de precautie ramane o prioritate. Pastreaza-ti secret urmatorul pas pana cand ai certitudinea lucrului implinit.