Temperaturile neobisnuite pentru aceasta perioada a anului si umiditatea ridicata au favorizat aparitia focarelor de gripa in Romania. Au fost inregistrate peste 80.000 de cazuri de gripa de tip B in toata tara, iar medicii ne reamintesc ca mai important decat tratamentul acestei afectiuni este preventia.

Daca nu vrei sa ai de a face cu simptomele neplacute ale unei gripe, precum febra, tusea, frisoanele, durerile de cap, ameteala sau varsaturile, poti lua cateva masuri pentru a-ti intari sistemul imunitar, dar si pentru a te feri, pe cat posibil, de contactul cu germenii periculosi.

Asigura-ti in mod natural necesarul zilnic de vitamine

Iarna, organismul duce lipsa vitaminelor si mineralelor pe care ni le asiguram din consumarea legumelor si fructelor din sezonul de primavara sau vara. In plus, sistemul nostru imunitar este mai slabit in timpul sezonului rece, lucru care ne face mai vulnerabile in fata actiunii bacteriilor sau virusurilor. De aceea, primul pas spre intarirea imunitatii este sa consumi mai multe fructe si legume. Cea mai simpla metoda pentru a te asigura ca ai un aport sanatos de vitamine zilnic este sa iti iei unul dintre aceste storcatoare de fructe, care te ajuta sa prepari sucuri delicioase, combinand mai multe fructe, astfel incat sa beneficiezi de un boost de vitamine si minerale, cu efect revigorant si energizant asupra organismului tau. Dupa cum vezi, acestea sunt atat de simplu de folosit incat te vor incuraja sa iti faci zilnic cate o bautura savuroasa si 100% naturala.

Respecta cu strictete regulile de igiena

Chiar daca tii cont de regulile de igiena obisnuite, in aceasta perioada este bine sa fii mult mai atenta si sa adopti o rutina mai stricta de igiena personala. Medicii recomanda sa ne spalam pe maini inainte de fiecare masa, dar si dupa ce intram in contact cu obiecte pe care se afla de obicei multi microbi. De exemplu, daca obisnuiesti sa circuli cu transportul in comun, nu uita sa te speli pe maini cu prima ocazie, in special daca atingi barele de sprijin din autobuz sau metrou. Gandeste-te doar la cate persoane au pus mana pe ele inainte si cate dintre acestea ar putea sa nu fi fost la fel de riguroase cu igiena personala. O buna solutie este sa pastrezi mereu in geanta un gel dezinfectant, pe care sa il folosesti cand cobori din mijloacele de transport in comun.

Persoanele care sunt active fizic reusesc sa tina departe racelile sau gripele si se imbolnavesc mult mai rar. Acest lucru se intampla deoarece sportul are un efect benefic pentru sistemului nostru imunitar, asupra caruia actioneaza in mai multe moduri. In primul rand, exercitiile fizice te ajuta sa scapi de surplusul de greutate, care poate fi un factor important in cat de repede te imbolnavesti. Un studiu a descoperit ca persoanele supraponderale sunt mai predispuse la a contracta viroze sau gripe, iar formele pe care le fac sunt mai agresive si mai dificil de controlat cu tratamentul. Chiar si 20 de minute de miscare zilnic te pot ajuta sa tii departe neplacutele raceli de sezon si sa te simti mai plina de energie.

Evita, pe cat posibil, locurile foarte aglomerate

Evident, nu sugeram sa te inchizi in casa pentru a nu te imbolnavi. Insa spatiile foarte aglomerate, in special cele inchise, pot fi un focar de infectie, mai ales pentru persoanele cu risc crescut la gripe. Printre acestea se numara batranii, copiii, femeile insarcinate sau cele aflate in convalescenta dupa o alta afectiune. De aceea, este recomandat sa eviti, pe cat posibil, mersul in centrele comerciale sau la cinema la orele de varf si sa alegi, in schimb, o perioada mai putin aglomerata din zi pentru a-ti face cumparaturile sau a te relaxa la o sesiune de shopping prin magazinele cu imbracaminte.

Fa-ti din timp vaccinul antigripal

Vaccinul antigripal te poate proteja impotriva formelor agravate ale gripei, iar medicii de familie recomanda ca acesta sa nu fie omis in perioadele cu risc crescut de epidemii. Astfel, daca esti vaccinata, chiar daca nu exista risc 0 de imbolnavire, forma de gripa pe care o vei face va fi una usoara, simplu de vindecat cu tratamentul adecvat. In plus, poti diminua astfel riscul aparitiei unor complicatii periculoase, precum pneumonia sau septicemia.

Sursă foto: Shutterstock/Copyright:puhhha