Nu exista niciun dubiu - odata ce ai devenit mama, prioritatile se schimba. Vezi lumea cu alti ochi si doresti ca familia ta sa fie mereu iubita si protejata. Studiile ne spun ce anume se schimba atunci cand ai copii si cum ti se dezvolta simturile astfel incat percepi altfel pericolele din jur.

Pentru a fi linistita ca familia ta este in siguranta, chiar si atunci cand nu esti aproape de ei, fii sigura ca ai urmat aceste cinci sfaturi simple:

1. Asigura-te ca toti poarta centura de siguranta

In cazul unui accident de masina, acest simplu reflex de a-ti pune centura face diferența intre viata si moarte. Accidentele de masina sunt principala cauza de deces pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 1 și 33 de ani, potrivit National Safety Council .

Desi legislatia in vigoare reglementeaza cu strictete folosirea scaunului de masina pentru toti copiii pana la trei ani, cateodata cei mici pot fi cu greu convinsi sa stea in scaun. Nu ceda presiunilor celui mic, asteapta sa se linisteasca si explica-i ca masina nu porneste la drum decat atunci cand toata lumea are centura de siguranta.

2. Ia in calcul protectia casei la exterior

Desi multi oameni se tem de jafurile de pe timpul noptii, multe dintre ele se petrec la lumina zilei, cand majoritatea oamenilor sunt la serviciu, la scoala sau in vacanta.

De aceea, este important sa iei masuri de precautie atat in timpul zile, cat si pe timpul noptii sau cand pleci in vacanta, pentru a te asigura ca locuinta ramane in siguranta.

Cand vine vorba sa-ti protejezi casa si familia niciodata nu este prea mult. Iesi in curte si examineaza casa la exterior- verifica daca prin fereastra se disting obiectele din interiorul casei (tablouri, electronice sau mobilier). Nu trebuie sa schimbi designul interior al casei, dar este recomandat sa eviti pozitionarea obicetelor de valoare prea aproape de ochii trecatorilor. Nu le da motive hotilor sa devina interesati de casa ta!

Ai auzit de exemple ale apropiatilor carora li s-a declansat alarma atunci cand a trecut o pisica prin curte? Anumiti senzori pentru exterior au sensibilitatea mai scazuta, adica vei fi ferita de trimiterea de alarme false daca, de exemplu, animale sub o anumita greutate (de obicei 35-40 kg) trec prin fata senzorului infrarosu. In cazul in care sunt detectate persoane neutorizate in curte, gradina sau parcare, pe langa avertizarea sonora si informarea firmei de paza, tu primesti notificari pe telefon pentru a fi la curent cu ceea ce se petrece.

3. Fii in contact cu ceea se intampla cand esti plecata

Atunci cand nu esti acasa te gandesti mereu daca copiii sunt bine, daca sunt ingrijiti corespunzator sau daca sunt in siguranta? Asta se poate verifica foarte usor. Daca pana acum nu ai folosit un sistem de supraveghere pentru interior, este posibil sa iti fie de mare folos, mai ales ca acesta iti transmit imaginile live, pe telefonul mobil, pentru a sti tot ceea ce se intampla in interiorul casei. Aceasta solutie este foarte eficienta in cazul in care sunt mai multe persoane care au acces in casa atunci cand tu esti la serviciu (bona copilului sau menajera) si doresti sa supraveghezi copiii sau animalele de companie. Un alt motiv pentru care este indicat sa verifici ce se intampla cand nu esti acasa este schimbarea comportamentului unui copil. Daca in comportamentul celui mic apare o schimbare radicala, investigheaza imediat. Cand cei mici nu se simt in siguranta, acest lucru le poate afecta personalitatea si relatiile cu cei din jur.

La sfarsitul zilei, oricine isi doreste sa isi stie familia in siguranta si sa isi petreaca timpul impreuna, lipsiti de orice griji.