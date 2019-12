Redescoperă-te în trei pași 

Conversatia cu tine insati este esentiala pentru a te conecta cu tine insati. Asta nu inseamna ca trebuie sa umbli prin birou mormaind in barba sau soptind. E suficient sa aloci timp zilnic pentru a fi tu cu tine si de a-ti pune anumite intrebari. Iata cum poti face acest lucru.

1. Identifica vocile care nu sunt ale tale

Inainte de a putea auzi propria voce, trebuie sa le elimini pe cele care nu sunt ale tale. "Unplugging" a devenit un fenomen larg discutat printre bloggeri de wellness, celebritati si alte persoane care petrec o buna bucata din timpul lor in social media. Fii selectiva, alege cateva bloguri preferate, dezaboneza-te de la restul. Cu cat vei absorbi mai putine informatii in mod regulat, cu atat mai mult se va amplifica propria voce si va deveni mai plina de sens.

2. Cauta raspunsurile in tine

Cu atat de multe informatii usor accesibile, solutia la multe dintre problemele noastre moderne a fost simplificata in cauta pe Google sau intreaba SIRI. In general, cautam sfaturi, sugestii, sfaturi, trucuri si strategii din diverse carti, blog-uri, reviste si podcast-uri. Tot acolo ne uitam dupa retete pentru fericire. Insa, de multe ori, nimic nu pare sa functioneze. Si asta pentru ca toate raspunsurile pe care le cautam sunt in noi. Nimeni nu ne poate ajuta sa fim noi insine.

Avem toate raspunsurile la intrebarile noastre, dar de multe ori ne uitam in afara noastra de frica (indiferent daca este constienta sau nu) a ceea ce s-ar putea intampla atunci cand ne conectam cu noi

3. Nu mai intreba cum. Intreaba de ce?

In loc de cum sa nu mai mananc mult, de ce simt nevoia sa mananc mult. Astfel, renuntam la gasirea unei rezolvari rapide in favoarea unei cunoasteri profunde a propriei persoane. Intrebarea "de ce" ne poarta mai adanc in suflet, duce la constientizarea mintii,si creeaza claritate, ceea ce poate da nastere la si mai multe"cum-uri".

Aceste trei lucruri pot parea extrem de simplue insa tocmai acesta este avantajul. Data viitoare cand ai o problema existentiala sau o reactie emotionala, urmeaza acesti trei pasi pentru a gasi cea mai buna solutie.

Featured foto by Stasique via Shutterstock