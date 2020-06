5 pasi: Ghid de ingrijire intima de la un medic ginecolog

Ingrijirea zonei intime a femeilor este un subiect prea putin discutat pentru cat de important este.

Faptul ca vaginul este o componenta semnificativa din anatomia femeii care are puterea de a se curata singur este deja cunoscut. Cu toate acestea, ingrijirea intima joaca un rol crucial in mentinerea sanatatii si prevenirea unor posibile infectii si probleme. Mai mult decat atat, uneori, din dorinta de a pastra zona curata, se apeleaza la anumite actiuni care au un rezultat opus.

De aceea, astazi, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital a pregatit un ghid de ingrijire intima care sa vina in ajutorul tuturor femeilor.

1. Renunta la dusul vaginal

„Dusul vaginal poate face mai mult rau decat bine. De ce? Vaginul este un organ uimitor care se pastreaza curat prin echilibrarea bacteriilor sanatoase si mentinerea unui Ph optim. In schimb, dusul vaginal elimina o parte din acea bacterie sanatoasa, schimband chiar si pH-ul astfel incat, infectiile se pot instala mult mai rapid.” afirma dr. Silviu Istoc.

Cum iti pastra totusi mirosul proaspat? Zona genitala a fiecarei persoane miroase diferit si exista modalitati naturale pentru a influenta parfumul personal, inclusiv schimbarea a ceea ce mananci. Alimente precum ananasul pot face ca vaginul sa aiba un gust sau un miros mai dulce, in timp ce sparanghelul poate avea efectul invers.

2. Foloseste produse fara parfum

Daca mai sus am vorbit de dusul vaginal, afla ca si produsele pentru igiena externa ar trebui folosite cu grija. Alege-le intotdeauna pe cele fara parfum pentru a nu pune in pericol iritarea zonei. De asemenea, ar fi indicat sa folosesti un gel de curatare special conceput pentru igiena intima care are un ph adecvat.

3. Atentie la lenjeria intima

Daca vorbim de alegerea lenjeriei intime, zona inghinala are o preferinta: bumbacul. Acest material lasa pielea sa respire, spre deosebire de alte materiale sintetice care pastreaza umiditatea, fiind un mediu propice bacteriilor.

Foloseste lenjerie intima din bumbac mai ales cand efectuezi activitati fizice care presupun transpiratie. Evita pe cat posbil contactul direct cu echipamentul de sport pentru a te feri de posibile infectii.

4. Fii riguroasa mai ales in acea perioada a lunii

Unul dintre cele mai bune moduri prin care poti sa te simti proaspata in aceasta perioada a lunii este pastrarea unei bune igiene. Schimbarea absorbantului sau a tamponului in mod regulat este esentiala nu doar pentru igiena menstruala, dar si pentru sanatatea ta. Astfel, nu pastra tamponul mai mult de 3 ore si inceraca sa folosesti, in principal, absorbante in locul tampoanelor interne.

5. Nu uita de controlul anual la ginecolog

Un lucru la fel de important ca cele de mai sus este controlul periodic la ginecolog. Vorbeste intotdeauna cu medicul tau inainte de a lua in calcul schimbarea rutinei de ingrijire a zonei intime. El ta va indruma catre ceea ce ti se potriveste tie. De asemenea, mersul regulat la control te va preveni de posibile afectiuni.

Pentru a mentine sanatatea zonei intime, este necesara o ingrijire riguroasa si bine efectuata. Adauga cele 5 sfaturi de mai sus in rutina ta zilnica si cu siguranta vei observa o diferenta!

Silviu Istoc este sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, si coordonator al Compartimentului pentru Sarcina Incipienta. Cu o formare in Germania, Doctorul Silviu Istoc s-a intors acasa, pentru a ajuta pacientele din Romania, sa aduca pe lume copii sanatosi; marturie in acest sens, stau numeroasele interventii chirurgicale noninvazive pentru restabilirea fertilitatii.

Featured foto by Sofia Zhuravetc via Shutterstock