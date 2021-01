Dermatita de contact și Testarea patch

Testarea constă în aplicarea pe piele (pe toracele postero-superior sau braț – regiunile păroase este recomandat să fie epilate cu 2 zile anterior) a unor plasturi ce conțin camere cu haptene. Plasturii se îndepărtează după 48 de ore cand se face prima citire.

Un articol de Dr. Delia Perțe, Medic Specialist Alergologie si Imunologie Clinica in cadrul Clinicilor MEMORMED.

Ce este dermatita de contact?

Dermatita de contact alergică este o afecțiune inflamatorie a pielii. Aceasta se manifesta în funcție de stadiul evolutiv, inițial prin eritem, papule, leziuni exudative (vezicule, bule) care ulterior sunt acoperite de cruste și/sau scuame, existând posibilitatea lichenificării în fazele cronice. Pruritul este și el prezent.

Ce substante declanseaza dermatita de contact?

Pentru apariția simptomelor in dermatita de contact este necesară o perioadă de sensibilizare în care pielea vine în contact repetat cu anumite haptene precum:

– Metale: nichel, cobalt, cupru etc;

– Substanțe folosite în prelucrarea cauciucului: mercaptani, tiurami etc;

– Produse cosmetice și pentru îngrijire personală: parabeni, metil și clormetilizotioazolinona etc;

– Parfumuri;

– Produse farmaceutice topice;

– Coloranți textili

Ce teste pun diagnosticul de dermatita de contact?

Testarea cutanată patch este singura în măsură să confirme diagnosticul de dermatită de contact, atunci când aceasta este sugerată clinic.

In ce consta Testarea cutanata Patch?

Testarea constă în aplicarea pe piele (pe toracele postero-superior sau braț – regiunile păroase este recomandat să fie epilate cu 2 zile anterior) a unor plasturi ce conțin camere cu haptene. Plasturii se îndepărtează după 48 de ore cand se face prima citire.

Cum ma pregatesc pentru Testarea cutanata Patch?

Clinica noastră vă pune la dispoziție principalele haptene din trusa standard europeană.

Pentru a beneficia de acest serviciu, este recomandat să nu aveți leziuni active (în stadiu acut) în momentul testării, să nu utilizați corticosteroizi topici sau sistemici iar persoanele intens bronzate să se prezinte pentru testare la minim 4 săptămâni după expunerea la soare. De asemenea, din motive medico-legale, testarea cutanata patch nu se efectuează femeilor gravide.

Pentru serviciile complete de Alergologie consultati pagina: https://memormed.ro/specialitate/alergologie-si-imunologie/

Pentru programari sunati la 031-9443 sau completati formularul de programari si va sunam noi.

Featured foto by Neeila via Shutterstock