Aromaterapia este una dintre cele mai cunoscute discipline complementare ale zilelor noastre, devenind una dintre cele mai urmărite, studiate și aplicate discipline, ca urmare a benefiicilor vizibile pentru sistemul nervos și întregul organism pe care le au uleiurile esențiale, atunci când sunt utilizate corect.

Despre aromaterapie ne povestește mai multe Ileana Jiru, creatoarea brandului Recharge Center, un concept născut 100% din pasiune pentru această știință. Recharge Center își propune să aducă mai aproape pe fiecare dintre noi de miracolele naturii – uleiurile esențiale organice, extrase în sinergii dozate echilibrat, pentru armonia trupului și a spiritului.

În tara noastră, aromaterapia este abordată cu maximă seriozitate de Recharge Center, care propune să aducă mai aproape pe fiecare dintre noi de miracolele naturii, soluții concepute alături de specialiști în medicina integrativă indiană – uleiurile esențiale organice, extrase în sinergii dozate echilibrat, pentru armonia trupului și a spiritului.

“Conceptul Recharge Center pe care l-am creat este despre starea de bine, despre timpii de reincărcare, de relaxare esențiali pentru o viață sănătoasă.

Cu toții am auzit despre efectele miraculoase pentru trup și suflet ale uleiurilor esențiale. Efectele benefice ale aromaterapiei sunt cunoscute de sute de ani, principiile sale fiind aplicate cu succes în întreaga lume.

De-a lungul celor 16 ani de pratică în aromaterapie si vizitarea a 55 de tari pentru documentare, am observat că ceea ce gândim și simțim are un efect direct asupra corpului nostru fizic, din acest motiv consider că prioritatea noastră trebuie să fie aceea de a ne menține echilibrul emoțional, de a crea armonie între trup, minte si suflet, astfel încât să avem un sistem imunitar puternic și să facem față mai ușor provocărilor de zi cu zi.” Ileana Jiru

Ileana Jiru este aromaterapeut certificat, membru al Asociației Profesionale de Aromaterapie (APA) și al Asociației Naționale de Aromaterapie Holistică (NAHA), absolventă a Institutului Tisserand, Masterclass Folosirea in Siguranță a Uleiurilor Esențiale, iar misiunea ei este să împărtășească cu noi toți din cunostințele acumulate de la maeștrii locali și internaționali alături de care a lucrat de-a lungul timpului.

Vizionare placuta