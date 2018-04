Aceste topuri sexy de vară au reapărut încă din vara trecută. Au fost pline colecțiile și prezentările de modă de bluze de vară cu umerii lăsați la vedere. Și pentru că azi vreau să vorbim despre ce bluze se poartă în 2018, nu aș putea face asta fără să amintesc despre cele mai cool și hot topuri în tendințe pentru vară!

Așadar, azi am ales de pe site-urile de haine cele mai frumoase modele de bluze cu decolteul pe umeri. De la cele ce amintesc de cămăși office, până la bluze cu umerii goi în stil hippie sau Boho, ce amintesc de ii, și până la topuri sexy de vară din materiale eterice, fluide, aproape transparente, potrivite pentru evenimente speciale sau ținute elegante. De la topuri în tendințe pentru vară, din texturi uni, până la țesături cu broderie sau materiale cu imprimeuri!

Am ales să adun modele de bluze vară cu umerii la vedere pentru că le consider senzuale, dar și pentru că adaugă un plus de sex-appeal dar și de atitudine. Ce bluze se poartă în 2018? Multe bluze cu decolteul pe umeri. De ce se poartă? Pentru că orice outfit devine atracție instantanee, cu o astfel de bluză.