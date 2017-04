Rochii elegante din satin - cum le porti in vara aceasta

Rochii elegante din satin – despre ele este vorba! Si despre cum sa le porti in aceasta vara! Daca pana anul trecut satinul era trecut la “texturi non grata”, iata-l acum, in primavara/vara 2017, in plin apogeu!

Rochia-furou, aparuta in sezoanele trecute facut posibila reintoarcerea satinului in preferintele designerilor, starurilor si stilistilor. Iar acum se poarta multe rochii elegante din satin! Desigur, seara, la un cocktail sau o petrecere. Fara doar si poate in tinutele de ocazie speciala. Dar si in outfit-urile de zi – casual, sau chiar sport! Iata deci ce modele de vor purta: