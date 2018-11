Rujurile în nuanțe electrice neon te pun în centrul atenției

Cauți o pată de culoare în acest sezon? Îți dorești să ieși în evidență? vrei să fii centrul atenției? Alege să porți rujuri în nuanțe electrice neon, pentru toate acestea, and then some! Descoperă, deci, cum porți tonurile intense, să fii la modă!