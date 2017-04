Tendinte primavara vara 2017 - cum porti camasa alba

Cum porti camasa alba sa fii in trendurile acestei primaveri? Dar la vara se mai poarta acest articol vestimentar? Astazi despicam camasa alba-n patru, ba poate si mai multe.

Pentru ca este unul dintre cele mai populare articole. Pentru ca este un must-have, ce trece peste sezoane, trenduri si moda. Pentru ca este atat de versatila si se asorteaza usor la birou, casual sau de ocazie. Pentru toate acestea si mai multe, astazi vorbim despre cum porti camasa alba conform tendintelor de primavara/vara 2017.

Daca esti o tipa eleganta, o tipa clasica pentru care moda inseamna stil ce nu se demodeaza, cu siguranta camasa alba nu-ti lipseste din dressing. Daca vrei insa sa stii cum porti camasa alba in trendurile acestui sezon si esti o adevarata fashionista, citeste mai jos:

Iata cum porti camasa alba daca esti o curajoasa si daca iti place sa experimentezi cu moda! Alegi un model basic, cambrat, cu maneca scurta. Porti peste o bustiera sexy din dantela sau voal. Adaugi o fusta midi croita feminin si tocuri. Gasesti inspiratie la Giambattista Valli si la Kenzo care a ales in partea de jos, pantaloni din vinil.

Camsa alba Vezi mai multe modele de camasi cu maneca scurta

Alexander Wang a propus camasa alba intr-un mix ideal de purtat casual. Cu mici influente sport, cu ceva detalii casual-chic, iata cum porti camasa alba in acest sezon: alege un model scurt, adauga pantaloni tip training, sandale si un colier cu pandantiv.

Camasa Studiaza oferta

Cum porti camasa alba si la birou, in tendintele acestei primaveri si la vara? Stim sigur ca variantele cu pantaloni la dunga si fuste conice s-au epuizat demult.

Incearca trendul ce isi gasesti inspiratie in utilitarism. Combina camasa alba, croita lejer cu fuste sau pantaloni confortabili sau fuste, in stil Cargo, cu buzunare. Asortarea de alb cu tonuri pamantii – bej, marouri – este in voga.

Camasa Vezi oferta de camasi

Am vazut cum porti camasa alba ca top. Dar o poti purta si ca rochie! Desigur, daca alegi un model destul de lung incat sa para o minijupa.

Inspira-te de la DKNY si combina o astfel de camasa lunga cu bocanci sau pantofi-sport. Adauga si un rucsac so esti cool!

Camasa tip rochie

Sursa Foto Front Page: pexels.com