Produse de make up in culoarea anului 2017 - verde Greenery

Cu 2017 proaspat inceput, iti spunem ca Pantone a ales pentru anul acesta o culoare “sanatoasa”. Printre cele zece norocoase s-a nimerit si nuanta inspirata de frunzele sanatoasei legume kale, dar Pantone a ales tonul “Greenery” ca fiind cromatica definitorie pentru 2017.

Printre multe tonuri pale, neutre, printre multe pasteluri si nuante delicate, printre multe tonuri pamantii, verdele Greenery – un verde intens, crud, aproape acid – este un mic accent de culoare. Printre petele acide si nuantele intense de albastru-lapislazuli, roz aproape cyclamen, oranj sienna, verdele Greenery pare o alegere echilibrata, delicata.

In topul celor de la Pantone se regasesc si galbenul pal, turcoazul deschis ce aminteste de apele insuselor tropicale si un albastru gri, linistit, pe care ei l-au numit Niagara. Este cu siguranta o gama echilibrata, soft, eleganta, inspirata din culorile naturii. Iar verdele-Greenery este o nuanta ce nu va putea trece neobservata!

Un ton fresh, proaspat, young, un ton perfect pentru o femeie ce adora sa exploreze, ce se reinventeaza mereu, ce este ca o gura de aer proaspat. Tocmai pentru ca este o culoare intensa, puternica, acida, Greenery te va pune in evidenta. Daca alegi s-o porti in tinutele tale, daca alegi accesorii sau pantofi indrazneti, daca alegi sa porti machiajul drept un statement al faptului ca esti o tipa cool!

Tu, tipa cool, alege farduri ce imbina degradeuri de verde, sau creeaza un make-up cu atitudine, doar cu acest verde acid.

Tu, tipa cool, alege sa strecori in machiajul tau netru o tusa de eye-liner sau creion in nuanta verde intens. Va face minuni indiferent daca ai ochii caprui, verzi sau albastri!

Tu, tipa cool, cauta o mascara verde si nu vei mai avea nevoie de make-up, ci doar de o plaja pe care sa te plimbi printre valuri.

Fard de pleoape: 11,99 lei; Creion de ochi: 24 lei; Tus: 8,5 lei; Rimel: 13 lei

Tu, tipa cool, afla ca poti purta verde Greenery in machiajul tau, atat la birou, cat si casual, sau sport, ba chiar intr-un club!

Tu, tipa cool, afla ca verdele Greenery este vedeta atat in randul hainelor, pantofilor, gentilor, cat si in ceea ce priveste decoratiunile si piesele de mobilier. Dar despre asta intr-un material viitor!

Sursa Foto Front Page: unsplash.com