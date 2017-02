Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Pe Lari Giorgescu, unul dintre cei mai buni actori din generatia tanara, il puteti urmari in "Regele Lear", cea mai recenta montare a Teatrului National Bucuresti, in rolul lui Oswald. Lari face insa roluri mult mai complexe pe scena TNB n piese precum "Omul care a vazut moartea" sau "D'ale noastre" dar si in montari independente precum "Emigrantii" , "Poezia visului" sau "L-V 8:16". Afla mai multe despre copilul teribil al teatrului romanesc in interviul de mai jos.

La sfarsitil anului trecut ai implinit 30 de ani. Cat conteaza varsta si experienta de viata pe scena?

Varsta conteaza foarte putin, conteaza mai mult experienta de viata. Si capacitatea de a intelege anumite lucruri. Ce mi se pare mie foarte interesant este ca nu tot timpul trebuie sa fii nevoit sa traiesti unele lucruri rele pentru a le putea intelege. Dar capacitatea de a invata din lucruri pe care le vezi, despre care auzi vorbindu-se, este ceea ce conteaza cu adevarat.

Continuand in acelasi registru si facand un exercitiu de imaginatie cum iti place tie, cum il vezi pe actorul Lari Georgescu la vreo 65 de ani?

Eu sper si imi doresc sa mor mai tanar de atat. Suna socant dar ma simt foarte legat de corpul meu si de felul in care reactioneaza la impulsurile pe care i le dau si pe care le primeste din afara. Sunt foarte dependent de el si ma agat de tot ce pot sa fac cu el. Cred ca as trai o depresie foarte mare sa vad ca nu mai raspunde cum raspunde acum. Cel mai tare ma sperie ca ma voi trezi dimineata cu dureri de spate si ca va dura o jumatate de ora sa ma montez si sa plec de acasa. Ca sa raspund la intrebare, la 65 de ani ma vad facand tot asta, ma vad tata si bunic si ma mai vad petrecand foarte mult timp in natura.

Crezi ca ai putea ajunge sa fii si tu profesor pentru actorii mai tineri?

Sunt foarte legat de ceea ce fac si acum nu vad in aceasta ipostaza. In plus, mi se pare ca e genul de efort care te distrage. Iar atunci cand ma ocup de o piesa, ma gandesc numai la asta si merg numai in directia asta. Predatul mi-ar lua foarte mult din concentrare.

Stiu ca domnul Ion Lucian a inseamnat foarte mult pentru tine..

Dincolo de realizarile pe care le cunoaste toata lumea, mai putin stiut este faptul ca el a luat o mana de 15 tineri actori, i-a pus pe scena si i-a transformat intr-o echipa. In Romania, cel putin in ultimii ani, nimeni nu a mai incercat sa faca asta. Iar sansele care ni se ofera noua, ca tineri actori, sunt ca si inexistente. Ori ti le creezi singur, ori te faci barman. Domnul Ion Lucian ne-a dat sansa sa ne intalnim cu scena, cu un sistem profesionist de teatru, sa fim o familie. Pentru ca ce a facut el la teatrul Excelsior, a fost o familie. Si este foarte, foarte frumos. Si tocmai asta imi da curaj sa vorbesc despre dansul. Iubea foarte mult tinerii actori si a facut ceva pentru ei.

Dar tu stiai care este conditia tanarului actor in Romania, cand te-ai apucat de teatru..

Nu, habar nu aveam. Nu stiam ce se va intampla cu mine. Stiam ca este foarte, foarte greu. Dar chestia asta nu m-a facut si nu ma face nici acum, sa dau inapoi. Stii ca atunci cand este mai greu, esti obligat sa fii mai creativ. Trebuie sa inveti sa te descurci. Desi eu nu cred ca asa e normal, ca asa ar trebui sa se nasca creativitatea in oamenii din profesia mea.

Dar cum ar trebui sa fie?

Mie mi-ar placea ca tinerilor actori sa li se dea o sansa de a lucra. Ei de asta au nevoie si dupa asta tanjesc. Sa lucreze in conditii de minim profesionalism. Doar asa poti invata.

Ce iti place sa faci atunci cand nu esti pe scena?

Imi place foarte mult sa merg cu bicicleta. Asta este o pasiune pe care o am din copilarie, atunci cand ma plimbam foarte mult cu bicicleta impreuna cu prietenii mei. Am facut o calatorie pe bicicleta in Norvegia, impreuna cu colegul meu Vladimir Turturica. Imi mai place sa joc fotbal – din cand in cand si imi mai place foarte mult sa dansez dans contemporan.