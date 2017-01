Leggings si accesorii tip leg warmer pentru iarna

Cu o pereche de colanti, o pereche de bocanci, un pulover tricotat si o geaca imblanita ai obtinut outfit-ul ideal pentru o zi de iarna in care vrei sa te simti libera.

Leggings… acei banali colanti pe care uneori ii uram (din cauza catorva care nu stiu sa ii poarte), dar de care alteori nu ne putem desparti, sunt un accesoriu vestimentar care nu trebuie sa iti lipseasca.

Fie ca este vorba de o zi in care lenevesti acasa, de cateva ore de alergat in parc sau o sesiune de shopping, de colanti o sa ai nevoie mereu! Mare atentie insa la modul in care ii porti si cand ii porti!

Esti o femeie eleganta si cu bun gust, iar asta inseamna ca atunci cand iesi din casa o sa porti colantii cu un tricou sau un pulover oversized, care iti acopera fundul. Doar la sala ii vei purta cu un tricou scurt.

Colanti Desigual: 164,99 lei; Colanti modelatori: 111 lei; Colanti: 143,75 lei

Pentru o tinuta eleganta vei alege colantii intr-o singura culoare - de preferat negru. Atunci cand vrei sa porti rochie sau fusta.

Pentru o mica plimbare sau in orele petrecute la shopping, alege un model cu imprimeu sau cu aspect de piele intoarsa, in timp ce la jogging sau cand faci exercitii se potrivesc de minune colantii cu dungi in lateral sau cusaturi.

Colanti sport: 119 lei; Colanti cu banda sub talpa: 99 lei; Colanti panter: 46 lei

Cand ne confruntam cu temperaturi scazute, putem pune peste perechea de colanti si un accesoriu tip leg warmer.

Leg warmer: 124 lei; Leg warmer tricot: 225 lei; Leg warmer: 196 lei

Ah, sa nu uitam de colantii modelatori si cu push-up. Recunosc ca mi-as cumpara si eu o pereche, pentru ca tare imi doresc sa fiu mandra de posteriorul meu.

Ca o mica recomandare: nu purta leggings la o intalnire (fie ea de afaceri sau romantica), la locul de munca si nici vara!

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com