Casti audio - let your music play!

O zi fara muzica este, fara doar si poate, o zi pierduta. O clipa fara muzica este o clipa trista. Un om care nu asculta muzica este un om inchis, mahnit, pierdut.

Este fascinant cum poate o simpla piesa sa iti schimbe starea de spirit, sa te inunde de fericire sau sa iti adune lacrimi in ochi si sa readuca la viata sute de amintiri. De aceea sunt de parere ca fiecare dintre noi ar trebui sa isi petreaca cel putin o ora din zi ascultand muzica. Poate fi rock, jazz, latino, hip-hop, clasica, populara. Nu conteaza! Important este felul in care te face sa te simti.

Si care este cel mai potrivit moment in care poti asculta muzica daca nu atunci cand te indrepti spre locul de munca?! Ca sa ajungi relaxata si sa te incarci cu energie pozitiva, pierde-te in muzica! Jumatatea aia de ora sau cele doua ore pe care le pierzi pe drum, pierde-le in starea de visare pe care ti-o ofera muzica.

Dar ca sa faci asta, ai nevoie de niste casti performante care sa nu permita zgomotului sa iti bruieze artistul favorit.

Casca audio: 79,90 lei; Casti Beats: 433,35 lei; Casti Panasonic: 79,99 lei

Desi imi plac lucrurile mici si simple, care nu atrag atentia asupra mea, cand vine vorba de casti, sunt indragostita de cele mari, care acopera toata urechea. Desi imi place negrul, cand vine vorba de casti as vrea cate un model din fiecare culoare.