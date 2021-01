Premiul “The Best Luxury Interior Design Studio in Romania”, acordat de către Luxury Lifestyle Awards, New York a fost câștigat de Noblesse Group.

Premiile Luxury Lifestyle Awards 2020 au inclus o selecție de 30 de brand-uri, 10 pe lista scurtă și două în topul finaliștilor. Au fost evaluate peste 10.000 de produse și servicii din 400 de categorii. Printre criteriile de selecție se numără valori precum unicitatea, reputația, credibilitatea, dar și experiența și standardele în domeniul luxury, personalizarea produselor și serviciilor, performanța și recomandările specialiștilor în design.

Țările incluse pentru această evaluare au fost în număr de 60, fiind selectate din toată lumea. Luxury Lifestyle Awards reprezintă unul dintre cele mai recunoscute si respectate branduri la nivel mondial, în ceea ce privește excelența în distincțiile pentru design. Premiile celebrează lumea variată și luxoasă a designului, inspirația, viziunea și inovația în design interior.

Documentarea în ceea ce privește brandurile alese s-a realizat cu ajutorul mai multor surse: baze de date online, informații despre piața de design și despre companiile din această industrie, mass-media, platforme sociale, bloguri, rapoarte ale cercetărilor de piață, experți în industrie si asociații de tranzacționare.

Începand cu 2007, brandul Noblesse Group aduce plus valoare în viața clienților, prin design interior, conceput cu pasiune si profesionalism. Echipa de arhitecți si designeri oferă servicii la cele mai înalte standarde, recunoascute atât pe piața autohtonă, cât și pe cea internațională.

Membru al Asociației Internationale de Design Interior din Marea Britanie, Noblesse Group are o experiența vastă și un portofoliu generos cu proiecte diverse, în care se regăsesc restaurări ale clădirilor de patrimoniu, amenajări interioare hoteluri, restaurante, spații publice, apartamante, vile, sedii de companie si office-uri.

Proiectele realizate de Noblesse Group au fost premiate si nominalizate, de-a lungul anilor, la renumite concursuri naționale si internaționale de design interior, cele mai recente fiind: “Residential Interior Design Studio of The Year 2020 - Romania” în cadrul Architecture Awards, competiție organizată de Build Magazine din Marea Britanie, urmat de “Best for Horeca Architecture, 2020” , în cadrul Designer Awards, concurs organizat de publicația LUXlife MAGAZINE din Marea Britanie și nominalizarea pentru titlu “The International Hotel & Property Awards 2020”, de către The Design Society.

Despre Noblesse Group

Sediul Noblesse Group este Palatul Noblesse, o adevarată bijuterie arhitecturală și culturală a Bucureștiului, datând din 1881 și construită de arhitectul Alexandru Săvulescu. După un proces complex de consolidare, restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioară si exterioară, cladirea devine, începând cu 2015, ceea ce este astăzi: unul dintre cele mai importante centre de design si artă, evenimente și cultură din Europa.

Proiectele de design interior ale echipei Noblesse Group au primit, de-a lungul anilor, numeroase premii, precum Boutique Award, în cadrul „The Most Office” pentru proiectul birouri Noblesse Group. În 2019, Noblesse Group a fost desemnat “Best Interior Design Studio in Romania” în cadrul Architecture Awards, competiție organizată de Build Magazine, iar pentru rezultatele excepționale obținute în inovație prin design interior, Noblesse Group a primit Premiul pentru excelență în inovație in design interior”, în cadrul Designer Awards, organizat de publicația LUXlife MAGAZINE din Marea Britanie.