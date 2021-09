Joi, 16 septembrie 2021, a avut loc Kudika Good Vibe Party –Sustainable Edition.

Petrecerea Kudika - Sustainable Edition a venit după mai bine de un an de pandemie. A fost o perioadă cu bune și cu mai puțin bune din care, poate, cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este că natura se trezește la viață atunci când presiunea umană devine mai blândă. Iată așadar cât de multă forță avem: stă în puterea noastră să locuim pe o planetă curată.

La Kudika Vibe Party - Sustainable Edition am discutat alături de prietenii noștri de la Biodeck despre sustenabilitate. Despre gesturile mărunte pe care le putem face zi de zi pentru a prelungi viata planetei. Alături de noi au stat voluntarii de la Deplastificat care ne-au vorbit despre harta digitală cu toate locurile din oraș unde locuitorii pot avea acces gratuit la apă potabilă.

Va invit să urmăriți clipul pentru a suprinde un strop din vibe-ul petrecerii precum și sfaturile celor doi experți în sustenabilitate invitați la eveniment!

Alaturi de noi au stat partenerii nostri in fapte bune si sustenabile:

