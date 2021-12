Anul provocărilor pentru Antonia. Artista speră ca 2022 să fie mai liniștit

Antonia a făcut analiza anului 2021 și a recunoscut că nu a fost deloc un an ușor din punct de vedere emoțional. Artista pășește cu speranță către noul an și își dorește liniște și sănătate.

Antonia a vorbit într-un interviu recent despre ce a însemnat anul 2021 pentru ea și ce așteptări are pentru noul an. Artista a povestit despre lucrurile care i-au adus împlinire în plan profesional, dar și despre mult așteptata logodnă cu Alex Velea.

În acest an, frumoasa artistă a avut parte de multe proiecte de televiziune și a lansat câteva melodii care au fost bine primite de câtre publicul ei. În viața personală, Antonia a petrecut mai mult timp cu cei trei copii ai ei, iar întâlnirile dintre Maya și cei doi băieți pe care îi are cu Alex Velea i-au umplut sufletul de bucurie. Partenerul ei de viață a cerut-o în căsătorie, iar cei doi artiști s-au logodit.

Totuși, pandemia de coronavirus a afectat-o și pe Antonia, care a declarat că 2021 nu a fost deloc un an ușor din punct de vedere emoțional.

”2021 a fost un an bun, cu multe proiecte frumoase, muzică, chiar și câteva concerte, sunt foarte recunoscătoare pentru toate aceste lucruri. Am lansat și propria mea colecție cu About You, am fost una dintre măștile de la Masked Singer, show-ul de la PRO TV. Din punct de vedere al familiei, mulțumesc lui Dumnezeu că suntem bine, sănătoși cu toții și acest lucru este esențial. Anul acesta a fost special pentru că Alexandru și cu mine ne-am logodit. A fost un moment deosebit!

De la 2022 îmi doresc şi mai multă muzică, mai multe concerte, proiecte frumoase și colaborări muzicale. Bineînțeles, călătorii, timp liber petrecut cu familia mea, cu cei dragi. Sănătate și liniște. 2021 nu a fost un an tocmai simplu din punct de vedere emoțional, cu destul de multe provocări”, a spus Antonia pentru click.roAntonia, sărbători alături de familia sa.

Sursă foto:Instagram

Antonia și-a petrecut Crăciunul în sânul familiei, mai ales că artista și-a achiziționat casa visurilor ei. De Revelion, partenera lui Alex Velea are în plan un concert pe care îl va susține în Republica Moldova, iar copiii și partenerul ei de viață o vor însoți pentru a păși împreună în noul an.