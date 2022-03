De la inocența din primul episod până la ridurile din ultimul, Smiley călătorește în timp de la 7 la 50 de ani

Smiley a călătorit în timp de la 7 la 50 de ani când a compus, jucat și cântat povestea de dragoste și de prietenie din „Mai mult de-o viață" – FILMUL care s-a lansat integral, ca un scurt-metraj, pe canalul său de YouTube.

Smiley a călătorit în timp de la 7 la 50 de ani când a compus, jucat și cântat povestea de dragoste și de prietenie din „Mai mult de-o viață" – FILMUL care s-a lansat integral, ca un scurt-metraj, pe canalul său de YouTube.



Ideea proiectului unic în cariera lui Smiley și pe piața muzicală din România a pornit de la dorința artistului de a spune cu ajutorul mixului dintre muzică, narațiune și cinematografie o poveste de iubire fără sfârșit care se transformă în timp, pe parcursul a cinci episoade muzicale distincte. „Odată cu filmul «Mai mult de-o viață» am experiementat călătoria în timp cu ajutorul muzicii, a poveștilor și a filmului. Am retrăit exuberanța începutului de viață, dar și apăsarea ridurilor din colțul ochilor, ca la 50 de ani. A fost o călătorie frumoasă și tumultuoasă, cu tristeți și fericire, cu lacrimi și exuberanță, cu agonie și extaz, ca orice poveste de viață în mai multe acte. Mai mult decât atât, filmul acesta a fost un experiment curajos pentru noi, pentru că ne-am propus ceva ambițios căruia nu-i puteam bănui parcursul, cu multe zile de filmare, racorduri, locații, artificii epice. Ca orice drum nebătătorit a adus cu sine greul, dar și satisfacția", a povestit Smiley despre primul serial muzical din cariera sa de până acum.



10 zile de filmări de zi și de noapte, în diverse locații, pe stradă sau în câmp, pe drum pustiu sau în vârf de deal, în ploaie și pe vânt, ore în șir petrecute la machiaj pentru ca Smiley și Gina Pistol, doi dintre actorii serialului, să aibă ridurile și expresiile faciale ale unor personaje de 50 de ani, retrăirea lacrimilor de fericire sau de durere din iubire, orele în șir petrecute deasupra orașului, pe acoperișul unei clădiri, toate sunt parte din ingredientele primei și intensei povești cinematografico-muzicale lansate de Smiley odată cu „Mai mult de-o viață – FILMUL".



O coproducție HaHaHa Production și Cat Music, „Mai mult de-o viață" are scenariul scris de Iulian Moga, regia poartă semnătura lui Kobzzon, iar muzica este compusă, produsă și înregistrată în studiourile HaHaHa Production.