Amantul soției lui Will Smith va scoate o carte despre relația sa cu Jade Pinkett.

Încurcate sunt poveștile de dragoste de la Hollywood, iar presa de peste ocean scrie tot mai mult despre relația extraconjugală pe care o are Jade Pinkett, soția lui Will Smith. După ce actorul l-a pălmuit pe Chris Rock la decernarea premiilor Oscar, povestea de dragoste dintre Will Smith și Jada a intrat din nou în atenția criticilor. Cei doi au afirmat de-a lungul timpului că au o relație deschisă, asta după ce Jada Pinkett a fost văzută la brațul rapperului August Alisna, un artist cu 20 de ani mai tânăr, care i-a devenit amant soției lui Smith. Recent, tânărul de 29 de ani a ieșit în față și a făcut câteva dezvăluiri șocante despre relația pe care o are cu cea care îi este parteneră de viață lui Will Smith de mai bine de 25 de ani. "Am stat de vorbă cu Will Smith despre transformarea mariajului lor care a devenit doar un parteneriat, iar el mi-a dat binecuvântarea lui", ar fi spus amantul Jadei Pinkett, conform spynews.ro. Mai mult, artistul a mai spus că se pregătește să lanseze o carte despre relația dintre el și Jada, carte ce promite a fi una cu extrem de multe detalii bombă, din care curioșii vor afla care este adevărul din spatele mariajului actorului câștigător de Oscar. „August se pregăteşte să semneze un contract de carte pe bani mulţi, care va detalia relaţiile sale romantice cu Jada. Întotdeauna a susţinut că Will i-a dat permisiunea să aibă o aventură cu Jada, lucru pe care ei l-au negat public. August va detalia timpul petrecut cu Jada şi va vorbi, de asemenea, despre modul în care şi l-au petrecut, locuind în casele deţinute de Will atunci când era plecat la filmări”, a spus o sursă pentru cotidianul The Sun, mai scrie aceeași sursă. Vizionare placuta Maria Crisan

8 Aprilie 2022







