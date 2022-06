Mega Mall anunță noi branduri locale și internaționale de top, pentru experiențe de shopping memorabile

În această primăvară, Mega Mall și-a completat portofoliul cu unele dintre cele mai așteptate branduri internaționale și locale, oferind celor care vizitează centrul comercial o gamă și mai variată de magazine. Noile deschideri aduc aproape de vizitatorii centrului comercial branduri de fashion, well-being și sănătate: de la Dr. Max la Lensa, precum și 2 lansări speciale dedicate iubitorilor de spor: JD Sports și Romania Store (magazinul oficial al Echipei Naționale de Fotbal).

Cele mai așteptate branduri pentru pasionații de sport și streetwear

Iubitorii de haine și accesorii sport și streetwear se pot bucura acum de toate brandurile preferate, dar și de colecții limitate și lansări de produse în exclusivitate în cadrul primului magazin JD Sports din București. Cu o suprafață de peste 600 metri pătrați, magazinul situat la nivelul 1 prezintă o gamă largă de branduri cunoscute la nivel mondial precum: Nike, Jordan, Adidas, Vans, Timberland, The North Face, Fila, Puma, Ellesse, Under Armour și multe altele. JD Sports este cel mai mare retailer Omni-Channel de modă sportivă și branduri outdoor și are o ofertă variată de produse pentru fanii stilului sport, streetwear, outdoor sau athleisure indiferent de sezon.

Suporterii Echipei Naționale de fotbal și pasionații de sport se pot bucura de un adevărat regal și de o experiență memorabilă la fiecare vizită la Romania Store, magazinul oficial al Echipei Naționale de Fotbal. Aceștia pot să achiziționeze cea mai diversificată gamă de echipamente, dar mai ales au ocazia să interacționeze cu numeroase personalități sportive și cu invitați surpriză. Magazinul se află la nivelul 1 al centrului comercial, ocupă o suprafață de 97 metri pătrați și este, pentru cei ce îi calcă pragul, locul în care se simt parte din echipă.

Accesorii cu stil

Pentru cei ce știu că accesoriile desăvârșesc orice ținută, dar și cei preocupați de sănătatea ochilor, Lensa, cel apreciat magazin de optică din România, este destinația de cumpărături preferată. Experiența Lensa din Mega Mall înseamnă consult optometric complet gratuit cu rezultatul gata imediat, în mai puțin de 30 de minute, oferte personalizate, cele mai renumite branduri de optică, dar și colecții variate de rame de vedere, ochelari de soare și lentile de contact. Noul showroom se află la nivelul -1 și ocupă o suprafață de 112 metri pătrați.

Showroom de sănătate și frumusețe

Pentru întreaga familie, Dr. Max a lansat Hiper-farmacia, locul unde clienții beneficiază de o gamă extinsă de produse, la prețuri accesibile. De asemenea, conceptul de Hiper-farmacie vine și în întâmpinarea clienților care sunt preocupați de prevenție în ceea ce privește sănătatea, dar și celor care caută produse de frumusețe și de well-being. Experiența este completată de ajutorul farmaciștilor și consultanților, gata să ofere clienților sfaturi și recomandări. Hiper-farmacia Dr. Max ocupă un spațiu generos de peste 1300 metri pătrați la nivelul -1 al centrului comercial.

Pentru cei care mizează pe produsele cosmetice realizate din formule pe bază de plante din culturi ecologice, magazinul Viorica este cea mai bună alegere. Una dintre cele mai iubite și apreciate companii cosmetice din Republica Moldova, Viorica este din ce în ce mai prezentă și în București, cu un magazin ce ocupa 48 de metri pătrați la nivelul -1 din Mega Mall. Produsele Viorica sunt rezultatul îmbinării armonioase dintre știința botanică și expertiza dermatologică și promit o îngrijire eficientă cu rezultate pe termen lung, la un preț accesibil.

Pop-up shop la Mega Mall

Mega Mall rămâne un promotor al brand-urilor locale și susține antreprenorii locali în cadrul programului Deschis: Pop-Up Shop. Printre cei care pot accesa programul se numără branduri de design, fashion și design de obiect sau furnizori de servicii care vor să experimenteze pentru prima dată un spațiu comercial fizic sau vor să ia contact pentru un alt tip de public.

